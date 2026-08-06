باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آخرین دور مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که امروز در رم به پایان رسید، «سازنده» بوده است.

این سخنگو گفت: «دو طرف درباره اقداماتی که باید برای پیشبرد و گسترش منطقه آزمایشی انجام شود، به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند».

عصر امروز رسانه‌ها گزارش دادند که سومین و آخرین روز از هفتمین دور مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در رم به پایان رسیده است.

گفته شده که مذاکرات در قالب سه نشست موازی انجام شد و موضوعات نظامی، سیاسی، حقوقی، مرزی و همچنین مسئله اسرا را پوشش می‌داد.

پیش از ادعای سی‌ان‌ان، رسانه‌های لبنانی به نقل از منابع آگاه در دولت لبنان گزارش داده بودند که بعید است این نشست به عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر از جنوب لبنان منجر شود، زیرا دو طرف همچنان بر سر مسئله خلع سلاح حزب‌الله اختلاف دارند.

منبع: بریکینگ نیوز