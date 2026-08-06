منابع در دولت آمریکا مدعی شده‌اند مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که امروز هفتمین دور آن به پایان رسید، سازنده بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آخرین دور مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که امروز در رم به پایان رسید، «سازنده» بوده است. 

این سخنگو گفت: «دو طرف درباره اقداماتی که باید برای پیشبرد و گسترش منطقه آزمایشی انجام شود، به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند».

عصر امروز رسانه‌ها گزارش دادند که سومین و آخرین روز از هفتمین دور مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در رم به پایان رسیده است.

گفته شده که مذاکرات در قالب سه نشست موازی انجام شد و موضوعات نظامی، سیاسی، حقوقی، مرزی و همچنین مسئله اسرا را پوشش می‌داد.

پیش از ادعای سی‌ان‌ان، رسانه‌های لبنانی به نقل از منابع آگاه در دولت لبنان گزارش داده بودند که بعید است این نشست به عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر از جنوب لبنان منجر شود، زیرا دو طرف همچنان بر سر مسئله خلع سلاح حزب‌الله اختلاف دارند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دولت لبنان ، رژیم صهیونیستی ، مذاکرات
خبرهای مرتبط
هلاکت دو نظامی صهیونیست در جنوب لبنان
مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی به پایان رسید
یونیفل از افزایش قابل توجه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین