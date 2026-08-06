تیم فوتبال استقلال تهران با انجام دو بازی تدارکاتی، پیش فصل خود را به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -  تیم فوتبال استقلال آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را مقابل استقلال خوزستان برگزار کرد و با ارائه نمایشی برتر، موفق شد حریف خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

این مسابقه، آخرین محک آبی‌پوشان پیش از شروع فصل جدید بود و کادر فنی در آن تلاش کرد ضمن ارزیابی آخرین وضعیت بازیکنان، ترکیب اصلی تیم برای هفته نخست لیگ را نیز مورد بررسی قرار دهد.

استقلال در مجموع دو دیدار دوستانه پیش از آغاز لیگ برگزار کرد. نخستین مسابقه برابر فولاد خوزستان با شکست یک بر صفر آبی‌ها به پایان رسید، اما شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در دومین و آخرین بازی تدارکاتی با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل استقلال خوزستان، پیش‌فصل را با نتیجه‌ای امیدوارکننده به پایان رساندند.

با پایان این دو دیدار دوستانه، کادر فنی استقلال اکنون تمرکز خود را روی رفع نواقص باقی‌مانده و آماده‌سازی نهایی تیم برای دیدار هفته نخست لیگ برتر معطوف خواهد کرد؛ دیداری که آبی‌پوشان امیدوارند با کسب سه امتیاز، فصل جدید را با قدرت آغاز کنند.

استقلال در حالی وارد رقابت‌های لیگ برتر می‌شود که همچنان وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه مشخص نیست و در صورت تداوم این شرایط، کادر فنی در هفته‌های ابتدایی فصل امکان استفاده از بازیکنان جدید را نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که استقلال در هفته اول لیگ برتر در فصل بیست و ششم روز جمعه ۲۳ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی مس شهربابک قرار می‌گیرد.  

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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