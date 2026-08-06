طرح جامع بندر شهید رجایی بازنگری شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در نشست مشترک غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی و محمد شکیبی نسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و تعدادی از مدیران این سازمان، بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای بندری با نگاه یکپارچه از جمله طرح جامع بندر شهید بهشتی چابهار و تطبیق آن با طرح جامع و تفصیلی شهر چابهار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرح جامع بندر شهید بهشتی چابهار در راستای سیاست های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در طرح های توسعه‌ای بنادر کشور و تسهیل و رفع موانع در این حوزه در حال اجراست.

بنا بر این گزارش، در این نشست مقرر شد تدابیر لازم برای بازنگری در طرح جامع بندر شهید بهشتی چابهار به منظور بهره مندی ازسرمایه بخش خصوصی برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و رفع چالش های موجود اتخاذ گردد.

بازنگری مشترک در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای بندری، تعیین دقیق حریم بندر و محدوده خدمات ساحلی، محور محیط زیست و تاب‌آوری شهری، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM، توسعه گردشگری دریایی و تفرجگاهی، احیای بافت‌های تاریخی-بندری و همکاری در طراحی معماری و شهرسازی در حریم بنادر از جمله موضوعات مشترک معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی است.