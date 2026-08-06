سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از آمادگی بدنی روزبه چشمی رضایت ندارد و به این بازیکن اعلام کرده باید زودتر به شرایط ایده آل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - روزبه چشمی که یکی از مهره‌های باتجربه و تأثیرگذار استقلال محسوب می‌شود، هنوز نتوانسته نظر مثبت کادر فنی را از نظر آمادگی جسمانی جلب کند و به همین دلیل در هیچ‌یک از دو دیدار تدارکاتی آبی‌پوشان پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر به میدان نرفت.

استقلال دو مسابقه دوستانه برابر فولاد خوزستان و استقلال خوزستان برگزار کرد، اما چشمی در هر دو دیدار حتی یک دقیقه نیز فرصت بازی پیدا نکرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد کادر فنی قصد نداشته برای این بازیکن ریسک کند و همچنان معتقد است او برای رسیدن به شرایط مطلوب مسابقه نیاز به زمان بیشتری دارد.

کادر فنی استقلال از روند آماده‌سازی چشمی رضایت کامل ندارد و معتقد است این بازیکن هنوز از نظر بدنی با شرایط ایده‌آل فاصله دارد. به همین دلیل برنامه ویژه‌ای برای افزایش آمادگی او در نظر گرفته شده تا بتواند هرچه سریع‌تر به سطح مورد انتظار برسد.

با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید لیگ برتر، وضعیت آمادگی چشمی به یکی از دغدغه‌های کادر فنی تبدیل شده است؛ چرا که این بازیکن به دلیل توانایی بازی در چند پست مختلف، یکی از مهره‌های کلیدی استقلال به شمار می‌رود و حضورش می‌تواند دست سهراب بختیاری‌زاده را برای اجرای برنامه‌های تاکتیکی بازتر کند.

با این حال، به نظر می‌رسد کادر فنی ترجیح داده بدون شتاب‌زدگی و با احتیاط کامل، شرایط بازگشت چشمی به میادین را فراهم کند تا این بازیکن پس از رسیدن به آمادگی کامل، در اختیار تیم قرار گیرد.