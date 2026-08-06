باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سیده مریم محمدی،مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم درباره آخرین اقدامات حفاظتی در منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: از مجموع شش ایستگاه پیش بینی شده پایش و رصد پیشرفته منطقه حفاظت شده «پلنگ دره»، سه ایستگاه پارسال نصب و فعال شده و سه ایستگاه دیگر نیز تا پایان سال جاری در نقاط کلیدی این منطقه راه اندازی خواهد شد تا حلقه نظارت هوشمند بر این زیستگاه ارزشمند تکمیل شود.

او افزود: این ایستگاه ها امکان پایش ۲۴ ساعته و لحظه ای تردد خودروهای متخلف را برای محیطبانان فراهم کردهاند.

محمدی با اشاره به قابلیت های فنی این سامانه، تصریح کرد: دوربین ها با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی، نه تنها پلاک خودروها را تشخیص می دهند، بلکه داده های دقیقی از تعداد جمعیت وحوش، وضعیت پوشش گیاهی و علائم بیماری های احتمالی در منطقه به ما ارائه می کنند.

محمدی در ادامه از اجرای طرح سرشماری تابستانه با مشارکت ۴۰ نفر از محیطبانان استان خبر داد و هدف از آن را بررسی زادوولد گونه ها و سنجش شاخص های سلامت زیستگاه عنوان کرد و گفت: این سرشماری سالانه در دو نوبت انجام میشود.

او همچنین به استفاده از دو گروه پایش هوایی مجهز به تصویربرداری پیشرفته در این دوره از سرشماری اشاره و تأکید کرد: تصاویر هوایی، داده های زمینی را تکمیل کرده و امکان رصد مناطق صعب العبور را برای تیم های محیطزیست فراهم می آورد.