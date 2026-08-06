انفجار بمب در یک اتوبوس مسافربری در حومه دمشق چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی- رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند در پی انفجار یک بمب در یک اتوبوس مسافربری در حومه دمشق چندین نفر کشته و زخمی شدند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره شرایط و عوامل این انفجار ارائه نشده و شمار دقیق افراد کشته شده مشخص نیست. سرویس آمبولانس سوریه فقط اعلام کرده که بقایای انسانی در محل انفجار پیدا شده است. 

شاهدان عینی می‌گویند وسیله نقلیه در واقع یک ون بوده که اکنون تکه تکه شده و افراد زخمی در اطراف آن افتاده بودند. 

یکی از شاهدان می‌گوید: «من تعداد کشته‌ها را نشمردم، اما باید حدود بیست و چهار نفر کشته شده باشند.»

همچنین هنوز هیچ گروهی نیز مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

این حادثه در ناحیه «جرمانا» در حومه دمشق رخ داده است. جرمانا محل زندگی بسیاری از اقلیت دروزی سوریه است. این شهر سال گذشته صحنه درگیری بین افراد محلی و نظامیان وابسته به دولت سوریه بود.

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منبع: آناتولی

برچسب ها: انفجار بمب ، سوریه ، دمشق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
دروزی = همدست اسرائیل = به بردگی کشوندن عربا
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
حیوان صفتی این است و جز این نیست
۱
۳
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