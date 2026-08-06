معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر با پیش‌بینی‌های انجام شده ذخایر ۶ ماهه واکسن در انبار‌ها داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر با پیش‌بینی‌های انجام شده یک ذخیره ۶ ماهه در زمینه واکسن‌های مختلف داریم. 

به گفته وی، یک محموله واکسن وارد شده است و محموله‌ای دیگر در راه کشورمان است و با کشورهایی در زمینه واردات واکسن رایزنی‌هایی شده است. به طور کلی حوزه سلامت جز تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است.

علیرضا رئیسی تاکید کرد: در حال حاضر واکسن hpv در سبد واکسیناسیون کشوری قرار نگرفته است. 

وی ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی بیش از ۲۱۴ پایگاه و خانه بهداشت آسیب دیده‌است و بسیاری از این مراکز بهداشت در نواحی جنوبی کشور است.

برچسب ها: واکسن ، ارز دارو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
دارو چن برابر شده چرا روزانه گرون میشه ؟؟؟؟
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