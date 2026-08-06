باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر با پیشبینیهای انجام شده یک ذخیره ۶ ماهه در زمینه واکسنهای مختلف داریم.
به گفته وی، یک محموله واکسن وارد شده است و محمولهای دیگر در راه کشورمان است و با کشورهایی در زمینه واردات واکسن رایزنیهایی شده است. به طور کلی حوزه سلامت جز تحریمهای ظالمانه قرار گرفته است.
علیرضا رئیسی تاکید کرد: در حال حاضر واکسن hpv در سبد واکسیناسیون کشوری قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی بیش از ۲۱۴ پایگاه و خانه بهداشت آسیب دیدهاست و بسیاری از این مراکز بهداشت در نواحی جنوبی کشور است.