دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از ورود دستگاه قضایی به موضوع فوت یک مادر در بیمارستان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از ورود دستگاه قضایی به موضوع فوت یک مادر در بیمارستان خبر داد و تأکید کرد: ابعاد مختلف این حادثه با دقت در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، با مقصران احتمالی بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

حمید حسنی نیا اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع این حادثه، دستورات لازم برای بررسی دقیق موضوع صادر شده و روند اقدامات انجام‌شده از سوی عوامل مرتبط، تحت بررسی کارشناسی و قضایی قرار گرفته است.

دادستان بم با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندان و صیانت از سلامت مردم از اولویت‌های دستگاه قضایی است، افزود: در این پرونده تمامی جوانب موضوع بررسی خواهد شد و چنانچه کوتاهی، سهل‌انگاری یا تخلفی از سوی هر یک از عوامل مرتبط احراز شود، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی تا روشن شدن کامل ابعاد این حادثه، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و نتیجه بررسی‌ها پس از تکمیل تحقیقات اعلام می‌شود.

برچسب ها: دادگستری ، حادثه
خبرهای مرتبط
پیمانکار فاقد صلاحیت عامل اصلی مشکلات پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن
پایان یک آدم‌ربایی در جازموریان؛ آزادی گروگان پس از یک ماه
ضرب‌الاجل ۳ ماهه دادگستری برای احیای کارخانه ورشکسته کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف محموله ۱۱۵ کیلوگرمی شیشه و انهدام باند ۶ نفره قاچاقچی مواد مخدر صنعتی
دشمنان همواره در برابر صلابت ملت ایران عقب‌نشینی کرده‌اند
آخرین اخبار
دشمنان همواره در برابر صلابت ملت ایران عقب‌نشینی کرده‌اند
کشف محموله ۱۱۵ کیلوگرمی شیشه و انهدام باند ۶ نفره قاچاقچی مواد مخدر صنعتی
نبرد امروز، نبرد خاک نیست؛ نبرد اراده‌هاست
ورود دادستانی بم به پرونده فوت مادر باردار