نیروی دریایی رژیم اسرائیل از افزایش آمادگی عملیاتی در دریای مدیترانه و دریای سرخ و برگزاری مانوری بزرگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیروی دریایی رژیم تروریستی اسرائیل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمادگی عملیاتی خود را در جریان یک رزمایش بزرگ در دریای مدیترانه و دریای سرخ افزایش داده است.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای ویدئویی اعلام کرد که نیروی دریایی این هفته یک رزمایش دریایی گسترده را به فرماندهی ناوگان قایق‌های موشک‌انداز و با مشارکت ناوگان زیردریایی، گروه‌های امنیتی ۹۱۴ و ۹۱۶، اداره عملیات و سایر نهاد‌ها انجام داده است.

این نیروهای تروریستی گزارش دادند که صد‌ها جنگنده و انواع کشتی‌های نیروی دریایی در این رزمایش شرکت کردند و خاطرنشان کرد ند که این رزمایش بخشی از فرآیند درس‌آموزی از جنگ‌های سه سال گذشته رژیم تروریستی اسرائیل است.

طبق این بیانیه، این رزمایش شامل سناریو‌های عملیاتی از جمله نفوذ از طریق دریا، نبرد چند جبهه‌ای، مقابله با تهدیدات هوایی، راه‌اندازی سامانه‌های آتش‌نشانی و دفاع از دارایی‌های استراتژیک، از جمله سکو‌های گاز، بنادر رژیم تروریستی اسرائیل و زیرساخت‌های آن بود.

علاوه بر این، سناریو‌های شبیه‌سازی در منطقه دریای سرخ با همکاری اداره عملیات دریایی، با هدف تقویت قابلیت‌های فرماندهی و کنترل، هماهنگی و همکاری بین واحدها، تمرین شدند.

منبع: آر تی

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، دریای سرخ ، دریای مدیترانه
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