باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که آتشسوزی جنگلی باعث صدور هشدار آمادگی برای تخلیه در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری ونکوور شده است.
این در حالی است که آتشسوزیها در غرب کانادا به دلیل هوای گرم و خشک همچنان در حال گسترش است.
بر این اساس، از حدود ۳۵ ملک در روستای آنمور در شرق ونکوور خواسته شد برای تخلیه احتمالی آماده باشند و وسایل ضروری مانند مدارک شناسایی دولتی و داروهای خود را آماده کنند.
سرویس آتشسوزی جنگلی استان «بریتیش کلمبیا» که ونکوور در آن واقع شده، اعلام کرد در بیشتر مناطق این استان، هوای گرم و خشک ادامه خواهد داشت و به همین دلیل، خطر وقوع و گسترش آتشسوزی افزایش مییابد.
تابستان گرم و خشک امسال باعث وقوع بیش از ۴۵۰۰ آتشسوزی در کانادا شده است؛ کشوری که برخی از متراکمترین جنگلهای جهان در آن رشد کرده است.
این آتشسوزیها تاکنون حدود ۳.۹ میلیون هکتار از اراضی کانادا را سوزاندهاند.
منبع: رویترز