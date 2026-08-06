استاد حوزه علمیه خطاب به دشمنان ایران اسلامی گفت: خون پاک رهبر شهید روزبه روز ریشه های نظام های ستمگر، مستبد و پوشالی را خواهد خشکاند .

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، امشب با حضور گسترده مردم، طلاب، فضلا و شخصیت‌های حوزوی در دفتر آیت الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبریا محوریت «سبک زندگی حسینی» رهبر فقید فرزانه انقلاب و تبیین ابعاد شخصیتی و زعامت ایشان بر امت اسلام برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمن با اشاره به جایگاه کم نظیر رهبر شهید در جهان اسلام، گفت: جهان اسلام شخصیتی بی مانند را از دست داد که سراسر زندگی ایشان متأثر از مکتب اهلبیت (ع) و سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود.

او افزود: سبک زندگی حسینی ایشان ، رمز عزت، استقامت و ماندگاری انقلاب اسلامی در طول چهار دهه اخیر به شمار می رود.

او  با مرور چهار دهه زعامت رهبر شهید بر امت اسلام، تصریح کرد: در این مدت طولانی، ایران اسلامی با اتکا به وحدت و همبستگی ملی، بهره گیری از ظرفیت عظیم جوانان متخصص و دانش بنیان و هدایت‌های حکیمانه حضرت آیتالله سیدعلی خامن‌های (رضوان الله تعالی علیه)، توانست به قله‌های برتر علمی، فناورانه و نظامی در منطقه و جهان دست یابد. این موفقیت‌های چشمگیر که امنیت، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به ارمغان آورده، سرمایه و امانتی گرانبهاست که حفظ و ارتقاء آن، وظیفه ای همگانی و رسالتی خطیر بر دوش آحاد ملت ایران و دلبستگان به انقلاب محسوب می شود.

خون رهبر شهید، پایه های حکومت های مستبد را ویران می کند/  انسجام ملی خط قرمز ملت ایران است

حجت الاسلام والمسلمین  مؤمن ، با قدردانی از حضور حماسی و عزتمندانه مردم در تجمعات شبانه و محافل سوگواری، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و پاسداری از وحدت امت اسلامی تأکید کرد و در پیامی صریح به دشمنان انقلاب هشدار داد.

او  با اشاره به روحیه استکبارستیزی و ایستادگی الهام گرفته از مکتب اهلبیت(ع) در زندگی رهبر شهید، خاطرنشان کرد: خون پاک رهبر شهید و همه شهدای والامقام انقلاب، هرگز در تاریخ هدر نخواهد رفت و این خون های مطهر، روزبه روز ریشه های نظام های ستمگر، مستبد و پوشالی را خواهد خشکاند و بنیان های ظلم و استکبار را از درون متلاشی خواهد ساخت.

او با تصریح بر اینکه انسجام ملی خط قرمز امت اسلامی و میراث گرانبهای شهداست، افزود: دشمنان بدانند که هرگونه توطئه برای تفرقه افکنی و ایجاد شکاف در صفوف امت، با هوشیاری و بصیرت مردم مؤمن و انقلابی ایران، نقش بر آب خواهد شد و وحدت کنونی که حاصل خون شهداست، محکمتر از هر گسستی باقی خواهد ماند.

برچسب ها: امام شهید ، مراسم بزرگداشت
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