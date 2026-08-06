رویترز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که توافقنامه پیشنهادی میان ایران و عمان به راحتی قابل اجرا شدن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در صنعت کشتیرانی گزارش داد که توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به دلیل تحریم‌های آمریکا و شرایط بیمه‌ای که بر هرگونه پرداخت اعمال می‌شود، به راحتی قابل اجرا نیست.

پیشتر یک منبع بلندپایه به شبکه الحدث گفت: تهران و مسقط بر سر چارچوب‌های کلی بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیده‌اند.

این منبع افزود که توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز همچنان نیازمند تایید شورای عالی امنیت ملی ایران است. به گفته این منبع، توافق مورد انتظار درباره هرمز به مدت ۶۰ روز اعتبار خواهد داشت و هدف آن ازسرگیری کشتیرانی در این آبراه است.

این منبع تاکید کرد: توافق احتمالی هیچ‌گونه عوارض عبور یا هزینه خدماتی برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در بر نخواهد داشت.

او همچنین اعلام کرد که برخی طرف‌های منطقه‌ای ممکن است در عملیات مین‌روبی و اجرای اقدامات فنی لازم برای ازسرگیری تردد دریایی در تنگه هرمز مشارکت کنند.

منبع: الجزیره