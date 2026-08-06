جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۲۳۹ کیلوگرم تریاک و دستگیری دو قاچاقچی مواد مخدر در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار «منوچهر نصیری،جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در پی عملیات هوشمندانه و کنترل نامحسوس ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، قاچاقچیان مواد مخدر که از خودروهای شوتی با پلاک‌ های جعلی برای انتقال مواد مخدر استفاده می‌کردند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند، 

وی افزود:در این عملیات، محموله‌ ای شامل ۲۳۹ کیلوگرم تریاک و بیش از ۴۰۰ هزار عدد قرص غیر مجاز کشف شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: متهمان در قالب خودرو های شوتی و پلاک‌ های جعلی در یکی از محورهای مواصلاتی استان پس از شناسایی ماموران قصد فرار داشتند که با تلاش های صورت گرفته منجر به زمین‌ گیر شدن خودرو ها و دستگیری آن‌ها شد.

منبع:پلیس استان قم

برچسب ها: مواد مخدر ، نیروی انتظامی قم
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