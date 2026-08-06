از جمله این رکوردها باید به رکورد ۲۶۱ علیرضا یوسفی در دوضرب دسته فوق سنگین بزرگسالان جهان و همین‌طور رکوردهای ۲۳۱ و ۴۱۵ کیلوگرم علیرضا نصیری در دوضرب و مجموع دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان جهان اشاره کرد که در فهرست جدید رکوردهای دنیا همچنان حفظ شده و دیده می‌شوند.

در واقع فدراسیون بین‌المللی رکوردهای استاندارد جدید را فقط برای اوزان جدید اعلام کرده و رکوردهای اوزانی که در دسته‌بندی جدید تغییری نکرده‌اند، همان رکوردهای قبلی باقی خواهد ماند.