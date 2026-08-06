باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ سردار حسین معروفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اجتماع شبانه مردم کرمان در میدان کوثر، با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: این راه سعادت را شهیدانی هموار کردند که با تبعیت از ولایت، جان خود را تقدیم کردند تا ملت ایران امروز صاحب عزت، اقتدار و شرف باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، هوشمندی ملت ایران است، گفت: ملت ایران از ابتدای نهضت امام خمینی (ره) تاکنون در همه مقاطع حساس تاریخی، با بصیرت و حضور در میدان، دشمنان را ناکام گذاشته است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی، مقابله با توطئههای تجزیهطلبانه، دفاع مقدس، عرصه مقاومت، پیشرفتهای علمی و هستهای و مقابله با فتنهها، نشان دادند هرگاه منافع ملی و اعتقاداتشان در خطر باشد، فارغ از قومیت، مذهب و گرایش سیاسی، متحد میشوند و مقابل دشمن میایستند.
حاج قاسم؛ محاسبه غلط دشمن را شکست داد
سردار معروفی با اشاره به شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: دشمن با محاسبه غلط تصور کرد با شهادت حاج قاسم میتواند چراغ مقاومت را خاموش کند، اما تشییع میلیونی پیکر این شهید بزرگوار نشان داد نهتنها مقاومت خاموش نشد، بلکه پرنورتر از گذشته ادامه یافت.
وی افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف از جمله فتنهها و جنگهای ترکیبی، بار دیگر نشان داد که اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود برای فروپاشی و ایجاد شکاف در جامعه برسد.
دشمن به دنبال تصرف ذهنهاست نه خاک ایران
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان منطقهای و فرامنطقهای میدانند قادر به تصرف زمینی ایران نیستند؛ زیرا ایران امروز کشوری بزرگ با ملتی مقتدر است.
وی ادامه داد: دشمن به جای تصرف زمین، به دنبال تصرف ذهن، قلب، اراده، شجاعت و رفتار مردم است؛ چراکه میداند قدرت اصلی ایران، اراده ملت است.
سردار معروفی با اشاره به دوران دفاع مقدس اظهار کرد: آنچه ملت ایران را در برابر همه دشمنان پیروز کرد، فقط تجهیزات نظامی نبود، بلکه ارادت به خدا، قرآن، اهلبیت (ع)، ولایت، میهن و همچنین اراده برای عمل به این باورها بود.
وحدت؛ رمز عزت، شجاعت و بازدارندگی ملت ایران
سردار حسین معروفی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جامعه ایران است، اظهار کرد: دشمن میخواهد با ایجاد اختلاف و انشقاق، شجاعت ملت ایران را بگیرد؛ زیرا ملتی که شجاعتش تضعیف شود، توان ایستادگی و عمل در میدان را از دست خواهد داد.
وی با بیان اینکه دشمن غیرقابل اعتماد و غیرقابل پیشبینی است، افزود: این دشمن زبان زور را بهتر از هر زبانی میفهمد و امروز آنچه بر دشمن تحمیل شده، اراده ملت ایران است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دشمنانی که تصور میکردند در مدت کوتاهی میتوانند ملت ایران را شکست دهند، امروز با ایستادگی مردم مواجه شدهاند و هیچ دستاورد راهبردی در اهداف خود به دست نیاوردهاند.
وی با اشاره به جایگاه وحدت در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: وحدت در ۴۷ سال گذشته رمز اقتدار، عزت، شجاعت، بازدارندگی و پیروزی ملت ایران بوده است؛ همانگونه که در دفاع مقدس همه مردم با هر نگاه و گرایشی تحت فرمان امام خمینی (ره) در یک جبهه مقابل دشمن ایستادند.
وحدت حول ولایت، عامل تولید قدرت ملی است
سردار معروفی با تأکید بر اینکه وحدت باید حول محور ولایت باشد، گفت: وحدتی که مورد تأکید ماست، وحدت حول امامت و ولایت است؛ چراکه این وحدت، قدرت تولید میکند.
وی با اشاره به سیره شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: حاج قاسم همواره تأکید داشت که نباید یکدیگر را هل بدهیم و حتی اگر فردی به اندازه یک نخ قرقره به نظام وابستگی دارد، باید او را با یک ریسمان نگه داشت؛ چراکه حفظ انسجام جامعه، قدرت کشور را افزایش میدهد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امروز باید مراقب باشیم دشمن نتواند بین مردم و ولایت فاصله ایجاد کند و سرمایه بزرگ همبستگی ملت ایران را هدف قرار دهد.
وی با اشاره به نقش رهبری در هدایت انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تدبیر، شجاعت، دشمنشناسی و تیزبینی، مسیر انقلاب را هدایت میکنند و ملت باید این هدایت را با دقت دنبال کند.
اجتماع مردم باید پشتوانه قدرت ملی باشد
سردار معروفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور شبانه مردم کرمان اظهار کرد: این حضورهای مردمی یک جهاد است؛ جهاد فقط به معنای پوشیدن لباس رزم و در دست گرفتن سلاح نیست، بلکه ایستادن در برابر دشمن و تولید قدرت برای کشور نیز جهاد محسوب میشود.
وی گفت: قرار است حضور مردم، پشتوانه قدرت دفاعی، میدان خدمت، دیپلماسی و مقابله با دشمن خارجی باشد؛ زیرا دیپلماسی بدون قدرت ملی نمیتواند اراده ملت را تثبیت کند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: دشمن تلاش میکند این سرمایه اجتماعی را تضعیف کند، اما ملت ایران باید مراقبت کند که وحدت و همبستگی خود را که مهمترین عامل قدرت کشور است، حفظ کند.
مطالبهگری حق مردم است؛ اما نباید به تضعیف قدرت ملی منجر شود
سردار حسین معروفی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی کشور اظهار کرد: حفظ وحدت به معنای نادیده گرفتن مشکلات و مطالبه نکردن نیست؛ مردم حق دارند سؤال کنند، مطالبه داشته باشند و مسئولان نیز موظف به پاسخگویی هستند.
وی افزود: مطالبهگری حق مردم است، اما باید مراقب بود دشمن نتواند از مطالبات بهحق مردم برای تضعیف وحدت، ایجاد شکاف و کاهش قدرت ملت ایران سوءاستفاده کند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با مردم معنا پیدا میکند، گفت: انقلاب بدون مردم، تنها یک ساختار و ساختمان است؛ اما انقلاب اسلامی با حضور، باور و همراهی مردم زنده است.
وی تأکید کرد: امروز باید منافع ملی، منافع اعتقادی و منافع انقلابی را بر نگاههای محدود گروهی و جناحی ترجیح داد و اجازه نداد اختلافات کوچک، قدرت بزرگ ملت ایران را هدف قرار دهد.
دولت و مسئولان باید برای حل مشکلات مردم پای کار باشند
سردار معروفی با اشاره به وظیفه مسئولان در قبال مردم اظهار کرد: مردم ایران با حضور خود در صحنههای مختلف، آبروی بزرگی برای نظام ایجاد کردهاند و مسئولان باید قدردان این ملت باشند.
وی افزود: همه بخشهای حاکمیت، از دولت و مجلس تا سایر دستگاهها، باید خود را خدمتگزار مردم بدانند، دست مردم را بگیرند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی تصریح کرد: امروز باید برای کاهش فشارهای اقتصادی از دوش مردم تلاش شود؛ چراکه این ملت در سختترین میدانها پای کشور ایستاده و شایسته بهترین خدمتهاست.
مردم ایران بار دیگر تاریخساز شدند
سردار معروفی در پایان سخنان خود با تجلیل از مردم کرمان و حاضران در این اجتماع گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف، از انقلاب اسلامی تاکنون، نشان داده است که ملتی تاریخساز و پایدار است.
وی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب افزود: مردم ایران با ایستادگی خود، رضایت امامین انقلاب را به دست آوردند و امروز نیز باید با حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، این مسیر را ادامه دهند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن، شکستن پیوند میان مردم، ولایت و انقلاب اسلامی است؛ بنابراین مهمترین وظیفه امروز، حفظ وحدت، تقویت همبستگی و تبدیل حضور مردم به قدرتی برای پیشرفت و عزت ایران است.
مسئولان باید قدردان ملتی باشند که تاریخساز شد
سردار حسین معروفی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه مردم ایران اظهار کرد: این ملت با حضور خود در میدانهای مختلف، آبرو و عزت بزرگی برای نظام ایجاد کرده است و همه مسئولان در دولت، مجلس و سایر بخشهای حاکمیت باید خود را خدمتگزار این مردم بدانند.
وی افزود: مردم حق مطالبهگری، سؤال و پیگیری مشکلات خود را دارند و هیچکس نباید این حق را از آنان بگیرد، اما باید مراقب بود که دشمن از مطالبات بهحق مردم برای تضعیف قدرت ملی و ایجاد شکاف در جامعه استفاده نکند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت حل مشکلات معیشتی گفت: مسئولان باید برای رفع گرههای اقتصادی و کاهش فشار از دوش مردم تلاش کنند؛ چراکه این ملت در سختترین شرایط پای کشور ایستاده و شایسته خدمت صادقانه است.
سردار معروفی در پایان با قدردانی از مردم کرمان، خانوادههای شهدا و ایثارگران خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، همچنان مسیر عزت، اقتدار و سربلندی را ادامه خواهد داد.