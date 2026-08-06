بلوک وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان از مذاکرات رم با اشغالگران صهیونیست انتقاد کرده و از بیروت خواست مسیر امتیازدهی را متوقف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان از مقامات لبنانی خواست تا مذاکره با اشغالگران صهیونیست را متوقف کنند تا روند امتیازدهی متوقف شود، زیرا روند فعلی مذاکرات نه تنها امنیت یا صلح را برای لبنان به ارمغان نیاورده، بلکه منجر به خسارات بیشتر و از دست دادن حقوق و حاکمیت شده است.

این بلوک در بیانیه‌ای که پس از جلسه عادی خود منتشر کرد، گفت که با توجه به نقض مداوم توافق آتش‌بس توسط رژیم تروریستی اسرائیل، «سیاست تسلیم، رضایت و مذاکرات تحقیرآمیز با دشمن صهیونیستی» توسط دولت را محکوم می‌کند و خاطرنشان کرد که تهدید ساکنان منصوری و مجبور کردن آنها به تخلیه شهرشان، گواه دیگری بر «بی‌فایده بودن گزینه‌های دولت» است.

این اتحادیه اظهارات اخیر سفیر آمریکا که در آن خواستار عدم امیدواری به نتایج مذاکرات رم شده بود را آشکارکننده اهداف اشغالگران برای به تعویق انداختن و تعلل دانست و خواستار اتخاذ موضعی قاطع و توقف آنچه «مسیر امتیازدهی» توصیف کرد، شد.

در زمینه‌ای دیگر، این بلوک دیدار بین آنتون صحناوی، تاجر لبنانی و رئیس دولت رژیم تروریستی اسرائیل و همسرش را محکوم کرد و این دیدار را «تحریک‌آمیز علیه لبنانی‌ها» دانست و خواستار اقدام قانونی مقامات علیه او شد.

ااین بلوک همچنین نسبت به وخامت بحران اقتصادی و گسترش فساد، پارتی‌بازی و معاملات پشت پرده هشدار داد و از مقامات خواست تا سیاست‌های مالی خود را بررسی کرده و برای مقابله با بحران و کاهش بار شهروندان، اقدامات سریعی انجام دهند.

در سطح منطقه‌ای، بلوک وفاداری به مقاومت، تشدید تنش آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و گفت که سیاست‌های واشنگتن، تهران را از پایبندی به حقوق خود در زمینه حاکمیت، استقلال و توسعه علمی باز نخواهد داشت.

همچنین تجاوزات مداوم رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه و کرانه باختری را محکوم کرد و از پایداری ملت فلسطین و پایبندی آنها به حقوق و سرزمین خود ستایش نمود.

منبع: المیادین