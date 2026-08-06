باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی- شبکه سیبیاس نیوز به نقل از منابع مطلع گزارش داد که انتظار میرود دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان در یک تماس تلفنی درباره ایران گفتوگو کند.
این دو مقام هفته گذشته نیز با یکدیگر صحبت کرده بودند. ادعا شده در آن تماس، ولیعهد عربستان خواستار گفتوگو و کاهش تنشها میان واشنگتن و تهران شده بود.
این تماس در حالی انجام میشود که اخیرا برخی رسانهها مدعی شدهاند عربستان خواستار کاهش تنشها در منطقه شده است. روزنامه والاستریت ژورنال این هفته به نقل از مقامهای ارشد کشورهای خلیج فارس گزارش داد: عربستان از ترامپ خواسته حمله گسترده علیه ایران را انجام ندهد، اما امارات از واشنگتن درخواست میکرد «اقدام قاطعتری» انجام دهد.
این گزارش اشاره به حملاتی دارد که گفته میشود علیه ایران برنامهریزی شده بود و قرار بود زیرساختهای انرژی کشورمان را هدف قرار دهد.
منبع: بریکینگ نیوز