باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالیزاده، امروز حاشیه بازدید از مرز شلمچه گفت: مراسم راهپیمایی اربعین حسینی به روزهای پایانی خود نزدیک شده و این عملیات سنگین و گسترده، بحمدالله با موفقیت کامل به انجام رسید.
وی با ارائه آماری از تردد زائران افزود: مجموعاً دو میلیون و ۱۷۰ هزار تردد در مرزهای استان ثبت شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به ترکیب زائران تصریح کرد: جمع قابلتوجهی از اتباع خارجی در این ایام تردد داشتند که عمدتاً اتباع مقیم از مرز شلمچه و اتباع غیرمقیم از مرز چذابه عبور کردهاند.
موالیزاده با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده برای خدماترسانی به زائران اظهار داشت: در این مدت حدود هزار موکب در مبادی ورودی تا مرزهای استان برپا شد که عمدتاً توسط مردم شریف خوزستان راهاندازی شد و همچنین نزدیک به ۱۰۰ موکب نیز در مسیر نجف تا کربلا مستقر شد.
وی با بیان اینکه از ظرفیتهای جادهای و ریلی بهخوبی استفاده شده است، گفت: ناوگان حملونقل عمومی در مسیر خرمشهر تا شلمچه به صورت رفتوبرگشت، بیش از ۱۲۵ هزار نفر را جابجا کرده است.
استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات زیرساختی انجامشده خاطرنشان کرد: بیمارستانهای صحرایی، مراکز درمانی، اتاقهای خنککننده و مجموعه اقدامات فرهنگی، رسانهای و تبلیغی در هر دو مرز فعال بودند و فضای معنوی حاکم بر مرزها، نشاندهنده حرکت هماهنگ و همکاری میانبخشی گسترده بود.
موالیزاده با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی تأکید کرد: همه دستگاهها، ارگانها، نهادها، ستاد مرکزی اربعین کشور، منطقه آزاد اروند، شرکتهای مختلف، کارخانهها، دانشگاههای علوم پزشکی، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، سربازان گمنام امام زمان(عج) و همچنین صداوسیما، راهداری، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، معاونین و مدیران کل استانداری و فرمانداران، همگی با همکاری میانبخشی گسترده پای کار بودند.
وی با اشاره به اتاق عملیات مشترک ایران و عراق تصریح کرد: اتاق عملیات مشترکی با طرفهای عراقی تشکیل شد که بسیار مؤثر بود و جلسات متعددی با همتایان عراقی برگزار گردید.
استاندار خوزستان با بیان اینکه مواکب مشترکی میان دو کشور برپا شده است، اظهار داشت: این اقدام نشاندهنده درهمتنیدگی همکاری و ارتباط در ارائه خدمات به زائران است و میتوان این همکاری را نمادی از همبستگی دو ملت نامگذاری کرد.
موالیزاده با قدردانی ویژه از مردم استان گفت: مردم شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز و تمامی شهرهای واقع در مسیر، امکانات خود را در اختیار زائران قرار دادند و درهای منازل خود را به روی آنان گشودند و این نمادی از عشق و دلدادگی به سیدالشهدا(ع) بود.
وی در پایان با اشاره به فضای معنوی حاکم بر اربعین امسال اظهار داشت: راهپیمایی امسال به واسطه شهادت جانگداز رهبر معظم انقلاب و تشییع باشکوه ایشان، فضای متفاوتی یافت و این حماسه، ابعاد مختلفی داشت؛ معرفتی، حماسی، ولایی، انقلابی و مقاومتی و نمادی از همبستگی و انسجام ملی بود