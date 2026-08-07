منابعی در وزارت دفاع هند فاش کردند که فرانسه به دهلی نو پیشنهاد تولید مشترک ۱۰۰ فروند جنگنده رافال را داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرانسه پیشنهادی فنی و تجاری برای تولید مشترک حدود صد فروند جنگنده رافال فرانسوی به هند ارسال کرده است که دهلی نو می‌خواهد از پاریس خریداری کند. این مطلب را خبرگزاری ANI به نقل از منابع آگاه در وزارت دفاع هند گزارش داده است.

این خبرگزاری اعلام کرد: «مقامات فرانسوی پاسخ خود را به نامه درخواست هند برای خرید ۱۱۴ فروند جت جنگنده چند منظوره رافال ارسال کرده‌اند. طرف فرانسوی موظف است ۹۴ فروند از ۱۱۴ فروند را در داخل هند با همکاری یک شریک محلی در این بخش تولید کند. این کار توسط همه شرکای شرکت داسو اوییشن، از جمله شرکت تولیدکننده موشک MBDA، شرکت تولیدکننده موتور Safran و شرکت Thales انجام خواهد شد.»

در ماه ژوئن، همان خبرگزاری ANI به نقل از منابع عالی رتبه در وزارت دفاع هند گزارش داد که مقامات هندی نامه‌ای مبنی بر درخواست خرید ۱۱۴ فروند جنگنده رافال برای نیروی هوایی هند به فرانسه ارسال کرده‌اند.

انتظار می‌رود این قرارداد به درجه بالایی از بومی‌سازی تولید منجر شود و به طور بالقوه فرصت‌هایی به ارزش حدود ۱.۶ تریلیون روپیه هند (تقریبا ۱۶.۸ میلیارد دلار آمریکا) برای شرکت‌های هندی مانند تاتا، لارسن و توبرو و دیگران فراهم کند.

پیش از این، شورای تدارکات دفاعی هند به ریاست وزیر دفاع خرید‌هایی را برای تمام شاخه‌های نیرو‌های مسلح به ارزش تقریبی ۳۹.۷ میلیارد دلار، از جمله جت‌های جنگنده رافال از فرانسه، تصویب کرده بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگنده رافال ، جنگنده فرانسوی
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