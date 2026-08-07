علت غیبت ابوالفضل جلالی در ۳ بازی دوستانه پرسپولیس در اردوی ترکیه مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ۳ بازی دوستانه در اردوی ترکیه برگزار کرد که ابوالفضل جلالی مدافع جدید این تیم در این ۳ بازی غایب بود و نتوانست برای سرخپوشان بازی کند.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس، ابوالفضل جلالی به دلیل مصدومیتی که پیش از آغاز اردوی آماده‌سازی در ترکیه برایش پیش آمد، نتوانست در سه دیدار تدارکاتی تیمش به میدان برود. او در طول مدت برگزاری این اردو، زیر نظر مستقیم کادر پزشکی و بدنسازی تیم، به انجام برنامه‌های اختصاصی پرداخت تا روند بهبودی خود را طی کند.

مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس تصمیم گرفت از این بازیکن در مسابقات دوستانه استفاده نکند تا از تشدید مصدومیت او جلوگیری به عمل آید. اگرچه جلالی در برخی از تمرینات گروهی حضور داشت، اما کادر فنی ترجیح داد سلامت این بازیکن را برای بازی‌های حساس فصل پیش رو در اولویت قرار دهد.

جلالی با پشت سرگذاشتن دوران مصدومیت خود مشکلی برای همراهی تیم پرسپولیس در آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال ندارد و این بازیکن با صلاحدید کادر فنی می‌تواند در اولین بازی لیگ به میدان برود.