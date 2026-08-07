باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دنیل گرا، مدافع مجارستانی تیم فوتبال پرسپولیس که در آخرین بازی دوستانه سرخپوشان در اردوی ترکیه از ناحیه پاشنه پا مصدوم شده بود، زیر نظر کادر پزشکی مراحل درمانی خود را پشت سر میگذارند.
با وجود اینکه کادر پزشکی پرسپولیس تلاش خود را میکند تا این بازیکن را به بازی اول لیگ برتر فوتبال برساند، اما نوع مصدومیت دنیل گرا به صورتی است که به نظر نمیرسد که این بازیکن در زمان کوتاه به آمادگی کامل برسد.
البته کادر فنی پرسپولیس امیدوار است این مدافع مجارستانی هرچه سریعتر شرایط حضور در تمرینات گروهی را پیدا کند، اما در صورت طولانی شدن روند درمان، این احتمال وجود دارد که «دنیل گرا» یک یا ۲ دیدار ابتدایی سرخپوشان در فصل جدید لیگ برتر را از دست بدهد.
همچنین زمان بازگشت این بازیکن پس از بررسیهای نهایی کادر پزشکی و ارزیابی وضعیت او در روزهای منتهی به آغاز مسابقات لیگ مشخص میشود.