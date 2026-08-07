باشگاه خبرنگاران جوان - روز پایانی مسابقات بین‌المللی دو و میدانی جام بلاروس با مشخص شدن نتایج برترین‌ها و رقابت دو و میدانی کاران کشورمان به پایان رسید.

با درخشش زهرا زارعی دونده سرعتی کشورمان که در این مسابقات دو رکوردشکنی ارزشمند را در پی داشت، مسئولان برگزاری این رقابت‌ها او را به عنوان برترین ورزشکار این جام انتخاب کردند.

در مراسم اختتامیه نیز به این دونده شایسته ایرانی تندیس مسابقات اهدا شد. زهرا زارعی در فینال ماده ۴۰۰ متر موفق شد با ثبت رکورد ۵۱.۰۵ ثانیه، ضمن کسب عنوان نخست، رکورد ملی این ماده را که خودش به تازگی با رکورد ۵۱.۹۷ ثانیه در مسابقات جایزه بزرگ بندر ترکمن شکسته بود، ارتقا دهد.

اما این پایان کار زارعی در این جام نبود و او با شرکت در ماده ۲۰۰ متر و ثبت رکورد ۲۳.۰۰ ثانیه رکورد ملی این ماده را هم شکست و با اقتدار در سکوی نخست ایستاد تا مهر تأییدی بر عملکرد خود در این جام زده باشد.

قهرمانی طیبی و مبینی در پرتاب وزنه و پرش طولدر ادامه رقابت‌های امروز و در ماده پرتاب وزنه این مسابقات، محمدرضا طیبی با پرتابی به طول ۲۰.۴۱ متر به عنوان نخست دست یافت و حسن عجمی دیگر پرتابگر تیم ایران با رکورد ۱۸.۱۰ متر پنجم شد.

پرش طول بانوان نیز دیگر رشته روز دوم و پایانی مسابقات بود که سکوی اول آن به ورزشکاران ایران رسید. ریحانه مبینی با پرشی به طول ۶ متر و ۴۴ سانتی متر بالاتر از حریفان روی سکوی اول ایستاد. دو ورزشکار بلاروس با رکورد‌های ۶.۴۱ و ۶.۳۴ در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

بنیامین یوسفی دیگر ملی پوشان تیم کشورمان در ماده ۲۰۰ متر با ثبت رکورد ۲۰.۸۷ ثانیه در جایگاه چهارم این مسابقه قرار گرفت. علی امیریان که روز گذشته در ماده ۱۵۰۰ متر دوم شده بود، روز گذشته نیز در ماده ۸۰۰ متر با رکورد ۱:۵۰.۰۲ دقیقه به مقام دومی دست یافت.

فاطمه محیطی زاده ورزشکار ماده هفتگانه تیم کشورمان که دیروز در ماده ۱۰۰ متر بامانع با ثبت زمان ۱۳.۸۸ ثانیه فینالیست شده بود، روز گذشته در دور نهایی این ماده با ثبت زمان ۱۳.۷۵ ثانیه ضمن ارتقای رکورد شخصی خود دوم شد. او در ماده پرش ارتفاع هم شرکت کرد و با ثبت زمان ۱.۷۰ متر به کار خود پایان داد.