رضا شاه منصوری وکیل باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بیرانوند توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور همچنان در دادگاه CAS در حال بررسی است و تنها درخواست سرخپوشان پایتخت برای افزایش غرامت از سوی CAS رد شده است و محرومیت و حکم قبلی همچنان پابرجاست.

رضا شاه‌منصوری، وکیل باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت پرونده شکایت از علیرضا بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند مشخص شده است.

او درباره اینکه باشگاه پرسپولیس برای پرونده شکایت از بیرانوند، وکیل خارجی استخدام کرده است، گفت: نه، ما وکلای ایرانی این پرونده را پیگیری می کنیم.

شاه منصوری درباره زمان صدور رای پرونده علیرضا بیرانوند گفت: ما باید ببینیم که تصمیم بعدی داور این پرونده چه چیزی هست. این احتمال وجود دارد که داور این پرونده جلسه استماع بگذارد و یا اینکه ممکن است که رای نهایی را صادر کند.

وکیل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه چقدر امیدوار است تا رای پرونده شکایت از بیرانوند به نفع سرخپوشان صادر شود، گفت: ما دفاعیاتی که لازم بود و مدارک و مستنداتی که فکر می کردیم نیاز هست را ارائه دادیم و امیدواریم نتیجه بگیریم.