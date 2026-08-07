رضا شاه منصوری وکیل باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بیرانوند توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور همچنان در دادگاه CAS در حال بررسی است و تنها درخواست سرخپوشان پایتخت برای افزایش غرامت از سوی CAS رد شده است و  محرومیت و حکم قبلی همچنان پابرجاست.

رضا شاه‌منصوری، وکیل باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت پرونده شکایت از علیرضا بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند مشخص شده است. 

او درباره اینکه باشگاه پرسپولیس برای پرونده شکایت از بیرانوند، وکیل خارجی استخدام کرده است، گفت: نه، ما وکلای ایرانی این پرونده را پیگیری می کنیم. 

شاه منصوری درباره  زمان صدور رای پرونده علیرضا بیرانوند  گفت: ما باید ببینیم که تصمیم بعدی داور این پرونده چه چیزی هست. این احتمال وجود دارد که داور این پرونده جلسه استماع بگذارد و  یا اینکه ممکن است که رای نهایی را  صادر کند. 

وکیل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه چقدر امیدوار است تا رای پرونده شکایت از بیرانوند به نفع سرخپوشان صادر شود، گفت: ما دفاعیاتی که لازم بود و مدارک و مستنداتی که فکر می کردیم نیاز هست را ارائه دادیم و امیدواریم نتیجه بگیریم. 

 

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، علیرضا بیرانوند
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ضرغام
۱۸:۴۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
این همه خرج کردی نصف این پول رو میدادی بیرو و قرارداد میبستی
هم ضرر نمی کردی .هم جام از دستت نمی رفت. حالا هی لقه رو دور سرت بپیچ. مشاورت رو عوض کن.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
یکی باید به تخلفات این دروازه بان بی سواد و زبان دراز رسیدگی کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۶:۰۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
علی بیرو تو مردی توکلت به خدا باشه
۰
۰
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United States of America
بمانی
۱۵:۱۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
مردان واقعی همیشه تنها هستند،اما سر بلند
۷
۱۱
پاسخ دادن
United States of America
Bmsoq20
۱۲:۰۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
بیرانوند یک مرد واقعیست...
۳۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
هیچی حرف تو تایید نکرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
این بیرانوند عین کریم باقری خرج خیلی سنگینی رو‌ دست مردم گذاشتن
۲۴
۱۹
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