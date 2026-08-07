امسال باشگاه پرسپولیس با درایت مدیریت باشگاه پرونده مفتوحی در بحث نقل و انتقالات ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که باشگاه پرسپولیس در سال‌های گذشته با پرونده‌های شکایت متعددی از سوی خارجی‌ها در دادگاه CAS مواجه بود و در برخی از موارد سرخپوشان مجبور بودند که غرامت بپردازند، اما امسال  اتفاق ناخوشایندی برای قرمزپوشان رخ نداد.

رضا شاه منصوری وکیل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان پایتخت  پرونده جدید شکایت ندارند، بیان کرد: نه، خدا را شکر  امسال هر کسی که از ما جدا شد، همه با توافق بوده است و هیچ پرونده مفتوحی در بحث نقل و انتقالات با درایت و نگاه مثبت مدیریت باشگاه برایمان باز نشد.

به هر حال باشگاه پرسپولیس توانسته با توافق ۲ جانبه با مربیان و بازیکنان خارجی و داخلی از جمله کارتال، اوسمار و هاشمیان قطع همکاری کند و مانع باز شدن پرونده شکایت در دادگاه CAS شود.  

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، پرونده حقوقی
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