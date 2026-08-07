باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داده‌ها نشان می‌دهد که ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز از دوشنبه تا پنج‌شنبه این هفته به ۳۳ فروند کاهش یافته است، در حالی که این رقم در هفته قبل ۵۰ فروند بود؛ این در حالی است که بازار‌ها مذاکرات بین ایران و عمان را برای نشانه‌های پیشرفت در بازگشایی این آبراه حیاتی پیگیری می کنند.

داده‌های شرکت کپلر نشان داد که روز پنج‌شنبه چهار فروند کشتی از این تنگه عبور کردند، از جمله یک نفتکش بسیار بزرگ (VLCC) به نام «نیسوس کیا» که حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام بصره را که در عراق بارگیری شده بود، حمل می‌کرد.

از بقیه کشتی‌ها، دو فروند محموله گاز مایع نفتی (LPG) و یک فروند کشتی فله‌بر کوچک بودند.

داده‌های کپلر نشان داد که تنها شش نفتکش نفت خام در این هفته از تنگه خارج شده‌اند. در مجموع ۲۱ فروند کشتی تاکنون وارد آن شده‌اند که بیشتر آنها از مسیر ایران عبور کرده‌اند.

به گفته منابع کشتیرانی، چندین پالایشگاه چینی و هندی در این هفته به دنبال کشتی‌هایی بوده‌اند تا وارد تنگه شده و نفت خام را از پایانه نفتی بصره در عراق بارگیری کنند، که جذب تخفیف‌های عمیق شده‌اند.

با این حال، به گفته آنها، تاکنون هیچ کشتی‌ای اجاره داده نشده است، زیرا صاحبان کشتی‌ها از ورود به این آبراه محتاط هستند.

شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق (سومو) برای محموله‌های اوت، تخفیف‌های نزدیک به ۳۰ دلار در هر بشکه برای نفت خام سنگین و متوسط بصره به مشتریان ارائه کرده است.

به طور معمول، قبل از اینکه ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، این آبراه را ببندد، روزانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی از این تنگه عبور می‌کردند.

به گفته منابع صنعتی، توافق پیشنهادی بین ایران و عمان برای اعطای کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج از طریق تنگه هرمز به تهران، به دلیل تحریم‌های آمریکا و بند‌های بیمه‌ای محدودکننده در مورد پرداخت‌ها، به راحتی قابل اجرا نیست.

داده‌های کپلر نشان داد که روز پنج‌شنبه، ۲۶ فروند کشتی از تنگه باب‌المندب در دریای سرخ عبور کردند که نسبت به ۱۹ فروند روز قبل افزایش داشت. شرکت LSEG با استفاده از سیستم ردیابی و روش‌شناسی متفاوت، ۲۸ فروند کشتی را شمارش کرد.

منبع: رویترز