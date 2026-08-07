مهران همچنان پرترددترین مرز اربعینی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - تاج‌الدین صالحیان اظهار کرد: روز گذشته (۱۵ مرداد) روند ورود زائران به کشور از پایانه شهید سلیمانی مهران نمود بیشتری داشت و ۶۲ هزار و ۲۳۴ زائر ایرانی از این مرز به میهن بازگشتند.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۲ هزار و ۷۰ زائر ایرانی از مرز خارج شدند.

سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام یادآور شد: همچنین در این مدت ۹ هزار و ۴۵۰ مسافر غیرایرانی به کشور وارد و یک‌هزار و ۳۵۷ نفر دیگر نیز از مرز مهران خارج شدند.

معاون استاندار ایلام مجموع رفت‌وامدهای ثبت‌شده در شبانه روز گذشته(۱۵مرداد) را ۷۵ هزار و ۱۱۱ نفر اعلام کرد.

صالحیان گفت: از ساعت ۱۲ بامداد تا هفت صبح امروز(۱۶مرداد) نیز در مجموع افزون بر ۲۵ هزار رفت‌وآمد در مرز مهران ثبت شده است که نشان از جریان روان و بی‌وقفه بازگشت زائران دارد.

وی بیان کرد: روند بازگشت زائران اربعین حسینی با به‌کارگیری ظرفیت ناوگان ترابری و برنامه‌ریزی‌های لازم در استان ایلام با آرامش و امنیت کامل ادامه دارد و هیچ‌گونه کاستی در زمینه انتقال مسافران به شهرهای مقصد وجود ندارد.

منبع: استانداری ایلام