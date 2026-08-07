وزیر امور خارجه، درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی که صبح جمعه در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت منتشر شده آورده است:

«خبر درگذشت زنده‌یاد ابوالقاسم قاسم‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار پیشکسوت و از چهره‌های نجیب و اثرگذار عرصه مطبوعات کشور که سالیان متمادی با قلم و اندیشه خود در مؤسسه اطلاعات منشأ خدمات ارزشمند فرهنگی و رسانه‌ای بود، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه رسانه‌ای و فرهنگی ایران است.

زنده‌یاد قاسم‌زاده از نسل روزنامه‌نگارانی بود که قلم را نه ابزاری برای شهرت، بلکه امانتی برای پاسداری از حقیقت، اخلاق و آگاهی می‌دانست. سالیان دراز، با اندیشه‌ای ژرف، قلمی متین و منش انسانی، در اعتلای فرهنگ، تقویت گفت‌و‌گو و پاسداشت حرمت رسانه کوشید و در طول سال‌ها فعالیت صادقانه خود، نامی نیک و کارنامه‌ای ماندگار از خود در تاریخ مطبوعات ایران بر جای گذاشت.

درگذشت این چهره فرهیخته، در آستانه روز خبرنگار، یادآور جایگاه بلند اصحاب قلم و رسالت خطیر آنان در روشنگری، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه است؛ رسالتی که آن مرحوم در تمام روز‌های زندگی حرفه‌ای خود با نجابت، تعهد و آزادگی به آن وفادار ماند.

اینجانب، این ضایعه را به خانواده گرامی آن مرحوم، همکاران ایشان در مؤسسه اطلاعات، جامعه رسانه‌ای کشور و همه دوستداران فرهنگ و قلم، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات، و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

بی‌تردید، پاسداشت نام و راه چنین چهره‌هایی، ادای دین به سرمایه‌های معنوی و فرهنگی ایران و ارج نهادن به منزلت والای قلم و آگاهی است.»

برچسب ها: عباس عراقچی ، پیام تسلیت
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