باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عناب میوهای کوچک، اما با ارزش غذایی بسیار بالا که به یاقوت سرخ کویر شهرت دارد، یکی از محصولات راهبردی خراسان جنوبی محسوب میشود.
این میوه به دلیل برخورداری از مقاومت بسیار بالا در برابر آفات و بیماریهای گیاهی، جایگاه ویژهای در کشاورزی منطقه یافته است.
شهرستان سربیشه با بهرهگیری از آب و هوای مطلوب و اقلیم خاص خود، هر ساله محصولی با کیفیت ممتاز تولید میکند.
محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در خصوص ویژگیهای تولید این محصول گفت: یکی از بزرگترین مزیتهای تولید عناب در این شهرستان، برخورداری از تنها کلکسیون ملی عناب است.
او افزود: در این کلکسیون ۳۴ نوع رقم متنوع از سراسر ایران جمعآوری و در سربیشه کشت شده است که همین موضوع باعث شده تا طعم عناب تولیدی در هر بخش، با بخش دیگر متفاوت و منحصربهفرد باشد.
محمدی عنوان کرد: ۵۸۶ هکتار از اراضی باغی شهرستان سربیشه در حال حاضر زیر کشت عناب قرار دارد.
فصل برداشت عناب تازه از اوایل مرداد آغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه دارد و پس از آن، فرآیند برداشت عناب خشک آغاز میگردد.
محصول نهایی نیز به بازارهای پرتقاضایی همچون مشهد، بیرجند و تهران روانه خواهد شد.
علاوه بر ارزش اقتصادی، عناب به عنوان یک محصول دارویی شناخته میشود؛ این میوه سرشار از آنتیاکسیدان است که میتواند برای تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود وضعیت مغز، قلب، کبد و کلیه بسیار مفید باشد و از این رو، عناب اکنون به یکی از اصلیترین شناسههای کشاورزی و سلامت در استان خراسان جنوبی تبدیل شد.
پیشبینی میشود با توجه به روند تولید سالانه حدود ۸۰۰ تن عناب در این شهرستان برداشت شود.