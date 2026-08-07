باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -سهام عدالت یکی از مهمترین داراییهای مردم است ولی متاسفانه ساختار غیرشفاف و بدون پاسخگویی در جهت مدیریت سهام عدالت مردم موجب شده است که مردم بهره خاصی از این دارایی ارزشمند خود نبرند.
در حال حاضر، مردم به عنوان سهامداران، هیچ نقشی در تعیین استراتژیها، انتخاب مدیران و نظارت بر عملکرد شرکتها ندارند. این فقدان نظرخواهی، موجب دلسردی و بیاعتمادی عمومی به بازارهای مالی شده است. راه حل اساسی، ایجاد بستری دموکراتیک است که در آن، سهامداران بتوانند با رأی مستقیم خود در مجامع عمومی، مدیران شرکتهای سرمایهگذاری را انتخاب کرده و آنها را بر اساس عملکردشان در ترازوی پاسخگویی قرار دهند؛ اصلی که در هر بازار سرمایه بالغی، بدیهی انگاشته میشود.
تا زمانی که مدیریت این سهام در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی باقی بماند، هیچ اتفاق مثبتی برای مردم نخواهد افتاد. فساد در بدنه مدیریت شبهدولتی سهام عدالت، تنها با واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم و ایجاد اتاقهای شیشهای و شفافیت حداکثری از بین میرود. تمام تراکنشهای مالی، هزینههای جاری مدیریت، حقوق و مزایای مدیران و نحوه سرمایهگذاری منابع باید در سامانه مرکزی و در دسترس عموم قرار گیرد. دولت باید با شجاعت از دخالت در مدیریت سهام عدالت عقبنشینی کند. آزادسازی سهام عدالت تنها به معنای امکان فروش سهام در بورس نیست، بلکه به معنای انتقال «حق رأی» و «حق تصمیمگیری» به مردم است.
بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کامل به دنبال اجرای مصوبه آزادسازی سهام عدالت و واگذاری کامل مدیریت سهام عدالت مردم به خود آنها هستند و از دولت خواستار اجرای هر چه سریعتر این موضوع هستند.
سیدمحمد جمالیان نماینده مجلس با انتقاد از تداوم مدیریت دولتی بر سهام عدالت، گفت: قانون همه چیز را شفاف مشخص کرده است، اما اکنون که نزدیک به دو سال از اجرای برنامه هفتم توسعه میگذرد، آنچه مشاهده میکنیم عدم اجرای قانون از سوی دولت است.
وی افزود: بر اساس قانون، دولت از بنگاهداری منع شده و همچنین مقرر بوده مدیریت شرکتها و تولیداتی که ذیل سهام عدالت قرار دارند، به مردم و بخش خصوصی واگذار شود، اما متأسفانه با دلایل مختلف از اجرای این موضوع شانه خالی میکنند.
جمالیان با تأکید بر لزوم ورود نهادهای نظارتی تصریح کرد: واقعاً جا دارد هم مجلس و هم دستگاههای نظارتی به موضوع واگذاری هر چه سریعتر مدیریت سهام عدالت به مردم ورود کنند تا این تکلیف قانونی هرچه سریعتر اجرایی شود و آزادسازی سهام عدالت توسط دولت انجام بپذیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: واقعیت این است که حتی در شرایط عادی هم دولت نمیتواند بنگاهدار خوبی باشد. امروز که کشور در شرایط خاص قرار دارد، مردم توقعات بهحق و حداقلی دارند و مطمئناً با مدیریت دولتی، این مطالبات پاسخ مناسبی نخواهد گرفت.
وی تأکید کرد: مدیریت سهام عدالت باید مطابق قانون به مردم سپرده شود تا سهامداران بتوانند در اداره داراییهای خود نقشآفرین باشند و منافع واقعی این سهام به صاحبان اصلی آن بازگردد.