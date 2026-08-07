استقبال از زائران اربعین حسینی در فرودگاه شهرکرد+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سید اسماعیل نژاد حسینی رئیس فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد گفت: این فرودگاه همزمان با بازگشت زائران اربعین حسینی با برپایی خیمه حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موکب پذیرایی و انجام سه سورتی پرواز شرکت هواپیمایی قشم، حالوهوایی حسینی به خود گرفت و از زائران و مسافران استقبال به عمل آمد.
وی هدف از برقراری این پروازها را تسهیل سفر زائران استان، کاهش هزینهها و جلوگیری از مراجعه مردم به فرودگاههای استانهای همجوار عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که مردم چهارمحال و بختیاری بتوانند با سهولت، امنیت و آرامش خاطر از ظرفیت فرودگاه شهرکرد برای سفرهای زیارتی استفاده کنند.
نژادحسینی با تأکید بر اینکه استقبال مردم نقش تعیینکنندهای در آینده پروازهای این فرودگاه دارد، تصریح کرد: هرچه میزان استقبال و استفاده مردم از پروازهای فرودگاه شهرکرد بیشتر باشد، امکان تداوم، افزایش و توسعه مسیرهای پروازی و جذب خطوط جدید هوایی نیز تقویت خواهد شد.
وی از مردم خواست با استفاده از ظرفیتهای موجود، از توسعه حملونقل هوایی استان حمایت کنند و افزود: توسعه پروازها تنها با همراهی و استقبال مردم محقق میشود و این همراهی میتواند زمینه افزایش پروازهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
نژادحسینی با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه، افزود: فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مردم شریف استان است و تمامی بخشهای عملیاتی، فنی، ایمنی و خدماتی با حداکثر توان و مطابق با استانداردهای روز صنعت هوانوردی فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه تجهیزات فنی و ناوبری فرودگاه بهروزرسانی شده است، تصریح کرد: این فرودگاه با بهرهگیری از تجهیزات بهروز و ناوگان هوایی ایمن و استاندارد، آماده ارائه خدمات مطلوب به مسافران بوده و تلاش شده شرایطی فراهم شود تا مردم استان با آرامش خاطر از پروازهای شهرکرد استفاده کنند.
مدیر فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد با بیان اینکه هماکنون پروازهای تهران، مشهد و عسلویه از این فرودگاه برقرار است، گفت: برنامهریزی جدی برای توسعه خطوط پروازی داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با حمایت مردم و همکاری دستگاههای ذیربط، پروازهای خارجی به مقاصدی همچون نجف اشرف و کربلای معلی نیز به شبکه پروازی فرودگاه شهرکرد افزوده شود.
وی توسعه خطوط پروازی را گامی مؤثر در افزایش رفاه مردم، تسهیل سفرهای زیارتی، خانوادگی و کاری، رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ارتقای جایگاه فرودگاه شهرکرد در شبکه حملونقل هوایی کشور دانست.
نژادحسینی از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، آخرین وضعیت پرواز خود را از طریق شرکت هواپیمایی، سامانههای اطلاعرسانی فرودگاهی یا تماس با شماره ۱۹۹ پیگیری کنند.
وی همچنین از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین برنامه پروازها، اخبار و تغییرات احتمالی، به سایت رسمی فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد به نشانی Shahrekord.airport.ir مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع رسمی و روابط عمومی فرودگاه دریافت کنند.
در ادامه بیننده فیلم استقبال از زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام باشید.