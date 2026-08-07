باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده که به نقل از وال استریت ژورنال منتشر شده است، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، ممکن است با انجام یک تهاجم زمینی محدود به یکی از کشورهای عضو ناتو در «چند سال آینده»، آمادگی این ائتلاف را در اروپا بیازماید. با این حال، این گزارش افزود که خطر وقوع چنین سناریوی افراطی همچنان پایین است.
این ارزیابی نشاندهنده تغییر در نتیجهگیری قبلی واشنگتن است که مسکو تا زمانی که در اوکراین میجنگد، دست به اقدامی علیه ناتو نخواهد زد. تغییر احتمالی در استراتژی کرملین میتواند نشاندهنده فشار فزاینده داخلی بر پوتین در میان حملات پهپادی روزافزون اوکراین به زیرساختهای حیاتی در عمق خاک روسیه باشد. در عین حال، کمبود مهماتی که واشنگتن با آن مواجه است، ممکن است بر محاسبات راهبردی روسیه تأثیر گذاشته باشد.
از جمله دیگر سناریوهای معدود مطرحشده، حملات سایبری علیه یک کشور ناتو یا نفوذ گروههای مسلح بدون نشان در قلمرو این ائتلاف در اروپا بود.
منبع: خبرگزاری فرانسه