باشگاه خبرنگاران جوان - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از صدور حکم سنگین برای یک قاچاقچی کود شیمیایی خبر داد و اظهار داشت: پرونده قاچاق ۱۷۶ کیسه کود شیمیایی سوپر فسفات به ارزش دو میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تشریح روند رسیدگی به این پرونده افزود: پس از بررسی دقیق مستندات موجود و ارزیابی گزارش‌های ضابطان، مشخص شد متهم هیچ‌گونه سند و مدرک قانونی برای حمل و نگهداری این محموله ارائه نکرده است؛ از این‌رو شعبه رسیدگی‌کننده وقوع تخلف را محرز دانست و رأی مقتضی صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط کامل ۱۷۶ کیسه کود شیمیایی سوپر فسفات، متخلف به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد؛ حکمی که با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی صادر شده است.

وی با اشاره به نحوه کشف این پرونده تصریح کرد: این محموله قاچاق در جریان بازرسی‌های میدانی بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان بابل شناسایی شد و پس از تنظیم گزارش‌های قانونی، پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که در نهایت با صدور حکم قطعی، متخلف به مجازات قانونی محکوم شد.

کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند نهاده‌هایی مانند کود شیمیایی، بذر، سموم و خوراک دام، از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ بهره‌وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند و هرگونه قاچاق یا عرضه خارج از شبکه این اقلام، علاوه بر برهم زدن تعادل بازار، دسترسی کشاورزان واقعی به نهاده‌های مورد نیاز را با مشکل مواجه می‌کند.

منبع: تعزیرات حکومتی مازندران