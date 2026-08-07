باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - استان گیلان علاوه بر تولید برنج ، کیوی، زیتون و پرورش ماهی و ... در تولید فندق نیزخوش درخشیده است.

شهرستان‌های رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا از مهمترین مناطق تولیدکننده فندق در گیلان هستند و شهرستان رودسر بیشترین سطح زیر کشت فندق را دارد؛ این محصول به دلیل ترکیبات چربی، پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین E، مواد معدنی، فیبرهای رژیمی و آنتی اکسیدان در میان انواع دانه های خشک و آجیل و خشکبار جایگاه خاص دارد.

برداشت نوبرانه فندق از برخی از باغات گیلان آغاز شده

طبق گزارش های دریافتی پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۹ هزار تن محصول فندق از باغ‌های گیلان برداشت شود.

گیلان ۵۹ هزار و ۶۱۷ بهره‌بردار فندق دارد، بر اساس آخرین برآورد، سطح زیرکشت این محصول در استان نیز ۲۰ هزار و ۳۴۸ هکتار است و با برخورداری از خاک حاصلخیز، منابع آبی مناسب و تنوع کم نظیر محصولات کشاورزی از برنج و چای تا زیتون، بادام زمینی، مرکبات و آبزیان یکی از مهمترین قطب‌های تولید مواد غذایی کشور به شمار می رود و نقش موثری در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

استان گیلان در تولید محصولاتی مانند برگ سبزچای، فندق ، پیله ابریشم، صید و صیادی، گل گاو زبان، بلوبری، تولید مرغ اجداد گوشتی و بومی و چوب صنوبر رتبه نخست و در تولید محصولاتی از جمله برنج، بادام زمینی، کیوی و آبزی پروری رتبه دوم و گوشت مرغ، جوجه‌کشی و زیتون از جایگاه سوم کشوری برخوردار است.