نمایندگان دولت و مخالفان ونزوئلا مذاکرات رو در رو را در پایتخت، کاراکاس، آغاز کردند و دور جدیدی از گفت‌و‌گو‌های سیاسی را گشودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مذاکرات انتقال سیاسی با حمایت ایالات متحده بین دولت موقت ونزوئلا و نمایندگان مخالفان در کاراکاس آغاز شد؛ این خبر را یک عکاس خبرگزاری فرانسه (AFP) که در محل حضور داشت، تأیید کرد.

مذاکرات روز پنج‌شنبه، هفت ماه پس از ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط نیرو‌های آمریکایی و در حالی که دلسای رودریگز، رئیس جمهور موقت، تحت نظارت دقیق واشنگتن حکومت می‌کند، انجام می‌شود.

ونزوئلایی‌ها امیدوارند که این گفت‌و‌گو‌ها در نهایت راه را برای برگزاری انتخابات در این کشور بحران‌زده آمریکای جنوبی هموار کند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، جلسه افتتاحیه در مرکز همایش‌های پارک سیمون بولیوار در محله لا کارلوتا برگزار شد. فقط به عکاسان اجازه ورود داده شد و انتظار نمی‌رود بیانیه‌های عمومی پس از آن منتشر شود.

نکته قابل توجه در این مذاکرات، غیبت ماریا کورینا ماچادو، نامزد محبوب مخالفان و برنده جایزه صلح نوبل است که در تبعید به سر می‌برد و برای پیوستن به این گفت‌و‌گو‌ها دعوت نشده بود.

در عوض، مخالفان توسط دینورا فیگوئرا، که روز چهارشنبه از تبعید به ونزوئلا بازگشت، نمایندگی می‌شوند.

فیگوئرا رهبری بلوک مخالفان را بر عهده دارد. همچنین، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی که برادر رهبر موقت است، نماینده دولت است.

آمریکا به دنبال نتایج ملموس است

وزارت خارجه ایالات متحده از ورود هیئت فیگوئرا «برای آغاز مذاکرات حضوری» با دولت موقت ونزوئلا استقبال کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «این مذاکرات مستقیم، فرصتی بی‌نظیر را ارائه می‌دهد» و از «همه ذی‌نفعان خواست تا از این تلاش برای ارائه نتایج ملموس به ونزوئلایی‌ها حمایت کنند.»

فقط به عکاسان اجازه ورود به پایگاه نظامی لا کارلوتا، محل برگزاری مذاکرات، داده شد.

بر اساس دستور کار رسمی منتشرشده توسط هر دو طرف، آنها در مورد پاسخ به زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۴ ژوئن که بیش از ۶٬۰۰۰ کشته بر جای گذاشت، و همچنین تقویت دموکراسی و حقوق سیاسی بحث خواهند کرد.

ماچادو گفته است که مانعی برای این روند ایجاد نخواهد کرد.

منبع: تی آر تی

برچسب ها: دولت ونزوئلا ، مداخله آمریکا در ونزوئلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
شروع بدبختی و هرج و مرج در ونزوئلا ،مثل لیبی و سودان افغانستان و سوریه....وچپاول ثروت این کشوردرسایه هرج و مرج توسط آمریکا.خوی واقعی یانکیها.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
ونزوئلا هم سر و سامان گرفت و ما همچنان درگیر تعمیرات ورزشگاه 60 ساله آزادی هستیم، چند وقت دیگه شبیه کشورهای دیگر دنیا تورم یک رقمی و زندگی عادی خواهند داشت و مسئولان و طرفدارانشان میگن چه فایده اگه آمریکا بخواد یک شبه نابود میشن ما خوبیم که همیشه نابودیم تا یه شبه نابود نشیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خاک بر سر ونزوئلای توسری خور
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