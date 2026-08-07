باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، در یک تیراندازی در مدرسه‌ای در استان نونتابوری تایلند، که در منطقه کلانشهر بانکوک قرار دارد، دو نفر کشته و دست‌کم ۲۰ نفر زخمی شده‌اند. خبرگزاری تایلندی «خوسود» گزارش داد که هر دو قربانی احتمالاً معلم هستند. جست‌و‌جو برای یافتن فرد مسلح مظنون در حال انجام است.

این خبرگزاری به نقل از مقامات محلی اعلام کرد که دانش‌آموزان و کارکنان باقی‌مانده در مدرسه در حال تخلیه هستند. تحقیقات مقدماتی نشان داده است که مظنون یک نوجوان است، اگرچه این موضوع هنوز تأیید نشده است.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس منطقه را محاصره کرده و معتقد است که مهاجم در داخل مدرسه پنهان شده است.

منبع: آناتولی