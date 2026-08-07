قرارداد پروژه میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران در نشست طرح توسعه منعقد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نخستین نشست طرح توسعه میادین نفتی سومار ،سامان و دلاوران با محوریت بررسی روند اجرای پروژه با حضور مدیران و مسئولان مدیریت مهندسی وتوسعه شرکت ملی نفت ایران،برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سالن کنفرانس شرکت توسعه پترو ایران برگزار شد.

 علی دقایقی مدیرعامل گروه توسعه پترو ایران با اشاره به ابلاغ قرارداد پروژه میادین نفتی سامان،سومار و دلاوران به گروه توسعه پتروایران، اظهار کرد: با ابلاغ این قرارداد، اقدامات اجرایی مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب آغاز شده و تمامی فعالیت‌ها بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه این پروژه در قالب قراردادهای IPC اجرا می‌شود، افزود: پروژه میادین نفتی سومار ،سامان و دلاوران از اولویت‌های شرکت ملی نفت ایران به شمار می‌رود و ضروری است تمامی مراحل آن در زمان مقرر و با رعایت برنامه زمان‌بندی به انجام برسد.

دقایقی با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه برای گروه توسعه پتروایران تصریح کرد: پروژه سه میدان از اهمیت ویژه‌ای برای شرکت برخوردار است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، مراحل اجرایی آن با شتاب بیشتری پیش رفته و وارد فازهای عملیاتی شود.

علیرضا زمانی، معاون مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست با اشاره به آمادگی بخش مهندسی توسعه پروژه اظهار کرد: در حوزه مهندسی توسعه، تمامی مطالعات و بررسی‌های فنی مورد نیاز انجام شده و از نظر فنی و مهندسی، آمادگی کامل برای ورود به مراحل اجرایی پروژه وجود دارد.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف پروژه انجام شده و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته است که با ابلاغ‌های انجام‌شده، فرآیندهای اجرایی بدون وقفه و مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب دنبال شود.

در ادامه مالک قنوانی مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه اظهار کرد: اقدامات مربوط به حوزه اجرا مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب با روند مطلوبی در حال انجام است و تمامی فعالیت‌ها بر اساس راهبردهای تعیین‌شده و با هماهنگی کامل میان ارکان پروژه دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیندهای اجرایی افزود: تعیین پیمانکاران، انجام مطالعات و الزامات زیست‌محیطی، تأمین و خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز پروژه و همچنین انعقاد هرچه سریع‌تر قراردادهای مرتبط، از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی پروژه است که باید با دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

 قنوانی تصریح کرد: حضور مؤثر و نظارت مستمر ایشان، اطمینان خاطر لازم را برای مدیران شرکت نفت در مسیر اجرای مراحل مختلف پروژه فراهم کرده و این موضوع، زمینه‌ساز پیشبرد منظم و موفق عملیات اجرایی خواهد بود.

برچسب ها: میادین نفتی ، طرح توسعه
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