وینیسیوس جونیور با توافق بر سر قراردادی جدید، ماندن در سانتیاگو برنابئو را تا پنج سال دیگر تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وینیسیوس جونیور که پیش از این تا سال ۲۰۲۷ با رئال مادرید قرارداد داشت، با توافق جدید برای پنج سال دیگر در جمع کهکشانی‌ها ماندنی شد.

باشگاه رئال مادرید در هفته‌های اخیر با پیشنهادات وسوسه‌انگیز برای ستاره برزیلی خود مواجه بود و شایعات بسیاری پیرامون پیوستن او به آرسنال مطرح شده بود؛ اما مادریدی‌ها با بهبود شرایط مالی قرارداد، سرانجام وینیسیوس را در برنابئو حفظ کردند.

این تمدید قرارداد در حالی نهایی شد که رئال مادرید ساعاتی پیش با جذب «دیومانده»، ستاره ساحل‌عاجی لایپزیش با مبلغ ۱۴۰ میلیون یورو، رکورد گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه را نیز به نام خود ثبت کرد.

برچسب ها: رئال مادرید ، وینیسیوس
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