باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، اردوی تیم ملی بوکس از ۲۳ مرداد تا ۶ شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهید حاج احمد ناطقنوری برگزار میشود و ملیپوشان جوان کشور در راستای آمادگی هرچه بیشتر برای حضور در رقابتهای پیشرو، تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال خواهند کرد.
سپهر رحیمی ورزشکار استان به این اردو دعوت شد که نشاندهنده ظرفیت، استعداد و تلاش ارزشمند ورزشکاران بوکس استان و نتیجه برنامهریزی و فعالیتهای مستمر این رشته در چهارمحال و بختیاری است.
روابط عمومی ادارهکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک این موفقیت، برای سپهر رحیمی در مراحل آمادهسازی و حضور در میادین ملی و بینالمللی آرزوی سلامتی، موفقیت و افتخارآفرینی دارد.