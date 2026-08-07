قم امروز جمعه شانزدهم مردادماه با آسمانی قسمتی تا نیمه ابری، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و همچنین خیزش گردوخاک همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی قم، آسمان استان امروز قسمتی تا نیمه ابری پیش‌بینی شده و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد.

همزمان با افزایش سرعت وزش باد، شاهد خیزش گردوخاک نیز هستیم که موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در مناطق مستعد می‌شود.

دمای هوا در قم امروز در گرم‌ترین ساعات به ۳۹ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

سرعت وزش باد نیز بین ۱۳ تا ۱۸ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده و جهت وزش باد شرق به غرب است.

با توجه به وزش باد شدید و خیزش گردوخاک، توجه به توصیه‌های ایمنی و پرهیز از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه برای افراد حساس، مورد تأکید است.

برچسب ها: هواشناسی قم ، وضعیت جوی قم
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