باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به موضوع مصرف سوخت خودروها اظهار کرد: اگر سوخت استاندارد داشته باشیم، مصرف خودرو حدود ۷.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؛ البته این میزان نیز در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا شاید چندان مناسب نباشد و قابلیت کاهش دارد.

وی افزود: در گذشته برخی خودروهای تولید داخل بیش از ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف سوخت داشتند، اما با تغییر و به‌روزرسانی موتور خودروها، این میزان کاهش پیدا کرده است. اکنون نیز خودروسازان به سمت تولید خودروهایی با مصرف حدود پنج لیتر در ۱۰۰ کیلومتر حرکت می‌کنند.

زارعی با بیان اینکه مصرف سوخت تنها به مشخصات فنی خودرو مربوط نمی‌شود، تصریح کرد: عوامل متعددی می‌توانند میزان مصرف سوخت را افزایش دهند؛ حتی در خودروهای وارداتی نیز کیفیت سوخت، نوع و وضعیت تایر مورد استفاده، تعمیر و نگهداری خودرو، شرایط ترافیکی و نحوه رانندگی بر میزان مصرف تأثیرگذار است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: در همه دنیا اگر فردی خودرویی داشته باشد و آن را در شرایط ترافیکی استفاده کند، طبیعی است که میزان مصرف سوخت افزایش پیدا کند. بنابراین نمی‌توان افزایش مصرف سوخت را صرفاً به خود خودرو نسبت داد و مجموعه‌ای از عوامل در این زمینه مؤثر هستند.

وی درباره کیفیت و استاندارد سوخت نیز گفت: مسئول تأمین سوخت، دستگاه‌های متولی مشخصی هستند و در این موضوع دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند؛ بنابراین باید مجموعه اقدامات و وظایف دستگاه‌های مربوطه در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

زارعی در ادامه با اشاره به مصوبه مربوط به واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: پس از ابلاغ این مصوبه، در ماده ۲ مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا میزان نیاز مربوط به خودروهای کارکرده‌ای که قرار است وارد کشور شوند را تعیین کند.

وی افزود: این کارگروه تشکیل جلسه داد و برای سال ۱۴۰۵، واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده را هدف‌گذاری کرد تا این خودروها وارد کشور شوند و ارز مورد نیاز آنها نیز تخصیص پیدا کند.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به الزامات مربوط به اصالت خودروهای وارداتی گفت: در آیین‌نامه، موضوع اصالت خودروها نیز مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مشخص باید اطمینان حاصل شود خودروهایی که وارد کشور می‌شوند سرقتی نباشند و در این زمینه نیروی انتظامی نیز باید بررسی‌ها و دقت‌های لازم را انجام دهد.

زارعی تأکید کرد: موضوع واردات خودروهای کارکرده صرفاً مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه‌های مختلفی در این فرآیند نقش دارند. برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده است که ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شود و فرآیندهای مربوط به تخصیص ارز، احراز اصالت و سایر الزامات نیز با همکاری دستگاه‌های متولی انجام خواهد شد.