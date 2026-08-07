مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: سازمان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که در اسرع وقت مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنفشه محمودیان مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه همه‌ساله طبق ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران باید با تصویب هیأت وزیران افزایش پیدا کند، گفت: با توجه به اینکه اعمال این ماده منوط به پیش‌نیاز‌ها و تمهیداتی از جمله تعیین میزان این افزایش و اخذ مصوبات مراجع قانونی است، عموماً در همه سال‌ها احکام افزایش در ماه‌های دوم یا سوم هر سال صادر و حقوق جدید براساس احکام جدید از این ماه‌ها پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت در قالب مبالغ جداگانه‌ای باید پرداخت شود.

وی افزود: در سال‌جاری نیز با توجه به تصمیم شورای عالی کار، افزایش دستمزد‌ها با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در روز‌های پایانی اسفندماه سال گذشته مصوب و بخشنامه مزد هم ۳۱ فروردین ماه امسال ابلاغ شد. اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای افزایش مستمری‌ها نیز از آن تاریخ آغاز و به منظور جلب مشارکت و همفکری ذینفعان، جلساتی با کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل و بلافاصله فرایند اخذ مصوبات لازم پس از این مراحل شروع شد و در نهایت از خرداد ماه مستمری‌ها بر اساس احکام جدید پرداخت شد.

مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: این فرایند و ایجاد مابه‌التفاوت حقوق قبلی و جدید در سال‌های قبل و در شرایط عادی کشور هم وجود داشته و اتفاقی خارج از روال معمول نبوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال‌جاری به واسطه شرایط اقتصادی کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی فشار قابل توجهی را متحمل شده است؛ افزود: مستمری ماهانه پرداختی عموماً از محل منابع حاصل از حق‌بیمه است و پرداخت این مابه‌التفاوت نیازمند این است که علاوه بر منابع نقدی ماهانه‌ای که سازمان برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های درمانی و سایر تعهداتش استفاده می‌کند، منابع مازادی نیز تأمین شود.

محمودیان با اشاره به اینکه مجموع مبلغ مربوط به مابه‌التفاوت دو ماهه افزایش حقوق سال‌جاری قابل پرداخت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ۸۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: امسال با توجه به تورم و فشار معیشتی، تمام تلاش مسئولان سازمان بر این قرار گرفت که افزایش حقوق‌ها در حد ظرفیت‌های موجود در بالاترین سطح ممکن اعمال شود و در نتیجه میزان این افزایش‌ها هم رشد قابل توجهی پیدا کرده است.

مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: حتی در این شرایط، همه موضوعات موجود، مانع انجام وظیفه ما نیست؛ ما شرایط اقتصادی و دغدغه معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به خوبی درک می‌کنیم و از این عزیزان جدا نیستیم.

به گفته وی: مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای پرداخت هرچه سریع‌تر این معوقات، کاملاً به‌حق و قابل احترام است و در حال حاضر پرداخت این معوقات یکی از اولویت‌های اصلی همه مسئولین سازمان تأمین‌اجتماعی است.

محمودیان افزود: تأمین چنین مبلغی نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است و این کار اکنون با همکاری دولت و مجلس در جریان است و سازمان تأمین‌اجتماعی به صورت شبانه‌روزی موضوع را پیگیری می‌کند تا با بهره‌مندی از هر ظرفیت و روشی فرایند تأمین مالی انجام شود.

 مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه تا این لحظه زمان دقیق تأمین مالی و پرداخت‌های مورد اشاره نهایی نشده است، خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه حتماً توسط سازمان تأمین اجتماعی خدمت بازنشستگان و مستمری‌بگیران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: سازمان تأمین‌اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، معوقات بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین اجتماعی در حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خیلی داره کوتاهی میکنه و ظلم بزرگي داره اتفاق می افته.مجلس که نهاد نظارتی هست معلوم نیست چرا تعطیلی هست و توی مملکت هر سازمانی زورش بیشتر داره جولان میده.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
اصلا نگران نباشید تا پایان اسفند امسال فرصت دارید که اضافه حقوق ۲ ماه امسال را پرداخت کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
شورای عالی کار که اعضای آن دولت و گروه کارفرمایی و البته نمایندگانی از کارگران هستند، وسیله یا بهتر بگویم بهانه ای برای به تاخیر انداختن افزایش سنواتی سالیانه حقوق و دستمزد تمامی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی شده است. قطعاً ادامه این روند ناسالم سالانه، هر بار بیش از دفعه قبل، سبب ایجاد نارضایتی در میان جمع حقوق بگیر تامین اجتماعی که تعدادشان هم کم نیست، خواهد شد. عاقلانه اینست که در اسرع وقت برای سال بعد، فکر عاجل در مورد تشکیل بموقع جلسات شورای عالی کار و ابلاغ مصوبات در همان ماه اول سال بعد، اندیشیده شود!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
متاسفانه چنان اقتصاد بیمار و فاسدی داریم که هر روز فاصله طبقاتی رو بشدت افزایش میدهد و تورم کمر شکن طاقت و ایمان قشر متوسط و ضعیف رو از بین برده.
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Iran (Islamic Republic of)
م
۱۶:۴۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
سلام این سازمان ادارات تابعه آموزش وبروزش بانک‌ها دانشگاهها وجاههای دیمه که با مردم سر کار دارند خوبه متحول بشن به نفع همه و برنامه‌یریزی درست بعدهکه خدمات داده بشه تمرکز همه امکانات در تهران اشتباه بزرگی و باعث مشکلات بعدی خواهد شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
باید بگردند منبع پیدا کنند الان ۵ ماهه که بی منبع موندن ،ببین اقتصاد ایران به کجا رسیده خیلی غیر متوازن است ، فقط چند درصدی در رفاه هستند بقیه گذران سختی دارند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
چرا باید مبلغ ناچیز716هزار تومان حذف بشه؟
چرا سایر مزایا(حق اولاد و مسکن،عائله مندی و...)نباید افزایش پیدا کنه؟
چرا همیشه بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت مابه التفاوت حقوق های معوقه باید این سازمان را هر سال التماس کنند؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
یه‌وقت اذیت و خسته نشید اینقدر تلاش میکنید!!!!!!!!!!!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
این توضیحات پاک کردن صورت مسئله است و قابل قبول و منطقی نیست .
چرا که سازمان می توانست با حق بیمه افزایش یافته ی ماخوذه فروردین ماه ، حقوق اردیبهشت بازنشستگان را نیز با افزایش جدید پرداخت کرده و به خرداد ماه نکشاند در این صورت تامین تفاوت یکماهه حقوق بازنشستگان در فروردین ماه کار راحت تری بود ولی متاسفانه سازمان با دنبال کردن روند باطل سالهای گذشته اهمیتی به معشیت بازنشستگان نمی دهد و با انباشت بدهی این وضعیت را بوجود می آورد .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خواهشاً به داد ماها برسین بااین حقوقی که به قشر زحمتکش بازنشستگان تامین اجتماعی می‌دین بااین تورم به یک هفته نمی‌رسه خرج میشه همگی شرمنده خانوادهاشون میشن،،،،مسوولین تامین اجتماعی آخرتی هم هست باید جوابگو باشین از خدا بترسین
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Iran (Islamic Republic of)
B
۱۶:۲۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تو فکر میکنی التماس کردن جواب میده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
حق شماها

تو جیب وارث بازنشستگان متوفی هس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
پنج میلیون بازنشسته با خانواده در برزخ تورم و گرانی گرفتار شده اند بعد سازمان فقط میگه پول نداریم چطور بازنشستگان کشوری از ماه اول حقوق جدید دریافت می‌کنند ولی بازنشستگان تامین اجتماعی بعد ۵ ماه بودجه ندارند اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید و استعفا بدید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
چطور کارمندان خود سازمان تأممین اجتماعی از ماه اول حقوق جدید دریافت می‌کنند ولی اما متأسفانه بازنشستگان تامین اجتماعی بعد ۵ ماه بودجه ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
معوقات بازنشستگان همراه حقوق مرداد پرداخت می‌شود؟ | تصمیم نهایی واریز معوقات بازنشستگان در مرداد ماه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
پول معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی به حساب بانک رفاه است چون به خاطر که سازمان تأمین اجتماعی هر ماه سود معوقات را دریافت می کند. معوقات بازنشستگان در سال 1405 با دیرکرد پرداخت شود! دولت به تامین اجتماعی نقدینگی بدهد تا معوقات بازنشستگان با دیرکرد پرداخت شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در ۶:۰۹ ب٫ظ
پول معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی به حساب بانک رفاه است چون به خاطر که سازمان تأمین اجتماعی هر ماه سود معوقات را دریافت می کند. معوقات بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ باید با جریمه دیرکرد پرداخت شود! دولت به تامین اجتماعی نقدینگی بدهد تا معوقات بازنشستگان با جریمه دیرکرد پرداخت شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
بودجه افزایش و سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی و هم تأمین منابع پرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی در اسفند ماه سال 1404 مشخص، روشن و ابلاغ شده است ولی اما متأسفانه سازمان تامین اجتماعی عمل و اجرا نکرده است و هر سال برای ما بازنشستگان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت مطالبات و... مشکل ایجاد می کند.
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۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
چطور کارمندان خود سازمان تأممین اجتماعی از ماه اول حقوق و سایر مزایا جدید دریافت می‌کنند ولی اما متأسفانه بازنشستگان تامین اجتماعی بعد ۵ ماه بودجه ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در ۶:۰۹ ب٫ظ
پول معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی به حساب بانک رفاه است چون به خاطر که سازمان تأمین اجتماعی هر ماه سود معوقات را دریافت می کند. معوقات بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ باید با جریمه دیرکرد پرداخت شود! دولت به تامین اجتماعی نقدینگی بدهد تا معوقات بازنشستگان با جریمه دیرکرد پرداخت شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
درمورد متناسب سازی حقوق بازنشستگان با تورم مد نظرو رسیدگی شود
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۱۹
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