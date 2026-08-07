مهدی تارتار برای پایان دادن به سریال بی‌امان درز اخبار در پرسپولیس، خط و نشان کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی تارتار در راستای کنترل فضای داخلی و جلوگیری از ایجاد حاشیه، به تمامی اعضای مجموعه پرسپولیس، از بازیکنان و کادر فنی گرفته تا کادر پزشکی و تدارکات، هشدار داده است که هرگونه درز اخبار مربوط به تمرینات و مسائل رختکن، با برخوردی جدی و بدون اغماض رو‌به‌رو خواهد شد.

این حساسیت بالا در حالی است که پرسپولیس در سال‌های اخیر همواره با چالش نشت اطلاعات داخلی و حضور افرادی که اخبار باشگاه را به رسانه‌ها می‌فروختند، دست‌وپنجه نرم کرده است؛ موضوعی که حتی بحث حضور «جاسوس» در مجموعه را نیز به میان آورده بود. به نظر می‌رسد تارتار با تمرکز بر نظم و انضباط و ایجاد یک حصار امنیتی دور مسائل داخلی، قصد دارد آرامش را به اردوی سرخ‌پوشان بازگردانده و از تکرار حاشیه‌های تکراری جلوگیری کند.

برچسب ها: پرسپولیس ، مهدی تارتار
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تارتار واقعا مربی کاربلد و دیسپلین بالای است
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