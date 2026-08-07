باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

تصاویر منتشرشده از وقوع آتش‌سوزی در نجران عربستان همزمان با ادعای حمله موشکی یمن حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تصاویر منتشرشده از آتش‌سوزی در منطقه نجران عربستان، همزمان با ادعای حمله موشکی یمن به یک پایگاه نظامی در این منطقه منتشر شده است.

تاکنون مقام‌های سعودی درباره علت این حادثه اظهار نظر رسمی نکرده‌اند.

 

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
young journalists club

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
young journalists club

آتش سوزی مهیب در مرکز بغداد + فیلم

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
young journalists club

 وقوع آتش‌سوزی پس از اصابت پهپادها در اربیل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۱۰۷۱

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۸۴۲

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۶۵۶

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۶۳۳

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
یک پیام از میدان به خیابان + فیلم
۴۵۷

یک پیام از میدان به خیابان + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha