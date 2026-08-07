\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0646\u062c\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u062f\u0639\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u06cc\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n