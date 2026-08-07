باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود گزارش داد که گزارشهای رسانهای حاوی اطلاعات منفی در مورد کاهش ذخایر مهمات آمریکا در نتیجه عملیات نظامی علیه ایران، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده را «دیوانه میکند».
به گفته این روزنامه، نشت اطلاعات به رسانهها چندین هفته است که ترامپ را آزار میدهد و تیترهای منفی «او را دیوانه میکند». رئیسجمهور معتقد است که گزارشها در مورد کمبود مهمات میتواند تهران را جسورتر کرده و موضع واشنگتن را تضعیف کند. منابع این روزنامه گفتند که نارضایتی او از پیشرفت جنگ در حال افزایش است، زیرا راههای مؤثر کمی برای وادار کردن ایران به ترک برنامه هستهای و پایان دادن به خصومتها میبیند.
این روزنامه افزود که ترامپ دستور تحقیقات داخلی جدیدی را در مورد شرایط پیرامون این نشتهای اطلاعاتی صادر کرده است. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به وال استریت ژورنال گفت: «هر کسی که به اطلاعات نظامی طبقهبندیشده دسترسی دارد و آن را به رسانهها درز میدهد، به این اعتماد خیانت کرده و قانون فدرال را نقض میکند و باید تا حد امکان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. رئیسجمهور ترامپ متعهد به اجرای این قانون بدون هیچ استثنایی است.»
منبع: تاس