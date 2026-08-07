بر اساس منابعی که وال استریت ژورنال به آنها استناد کرده است، نشت اطلاعات به رسانه‌ها چندین هفته است که رئیس‌جمهور آمریکا را آزار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود گزارش داد که گزارش‌های رسانه‌ای حاوی اطلاعات منفی در مورد کاهش ذخایر مهمات آمریکا در نتیجه عملیات نظامی علیه ایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده را «دیوانه می‌کند».

به گفته این روزنامه، نشت اطلاعات به رسانه‌ها چندین هفته است که ترامپ را آزار می‌دهد و تیتر‌های منفی «او را دیوانه می‌کند». رئیس‌جمهور معتقد است که گزارش‌ها در مورد کمبود مهمات می‌تواند تهران را جسورتر کرده و موضع واشنگتن را تضعیف کند. منابع این روزنامه گفتند که نارضایتی او از پیشرفت جنگ در حال افزایش است، زیرا راه‌های مؤثر کمی برای وادار کردن ایران به ترک برنامه هسته‌ای و پایان دادن به خصومت‌ها می‌بیند.

این روزنامه افزود که ترامپ دستور تحقیقات داخلی جدیدی را در مورد شرایط پیرامون این نشت‌های اطلاعاتی صادر کرده است. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به وال استریت ژورنال گفت: «هر کسی که به اطلاعات نظامی طبقه‌بندی‌شده دسترسی دارد و آن را به رسانه‌ها درز می‌دهد، به این اعتماد خیانت کرده و قانون فدرال را نقض می‌کند و باید تا حد امکان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. رئیس‌جمهور ترامپ متعهد به اجرای این قانون بدون هیچ استثنایی است.»

منبع: تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، تجهیزات نظامی ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خبر فوری ترامپ به دلیل کمبود مهمات در تیمارستان بستری شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
یک جمله دروغ میگوید ترامپ
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ خودش از اول دیوانه بود!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
واقعیت منطقه این هست که بیشتر کشورهای اطراف به دلیل اتمی بودن پاکستان دارن خودشون رو به پاکستان میچسپونن ولی بیشتر مقامات کشور ما این واقعیت واجب بودن سلاح اتمی برای کشور را جدی نگرفته اند و با گذر زمان با این فرمول فعلی که پیش میرویم وضع بدی پیدا خواهیم کرد.
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۵:۱۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خداوند لعنت کنه این ملعون رو ان شاالله به سرنوشت صدام دچار بشه
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Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۴:۴۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
این ملعون باید حذف شود ، لعنت به ترامپ
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
نباید امان داد ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری بود بر گوسفندان
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