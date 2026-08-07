بر اساس گزارش بلومبرگ پالایشگاه‌های آمریکا در اوایل امسال روزانه بیش از ۶۰۰٬۰۰۰ بشکه نفت سعودی خریداری می‌کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بلومبرگ به نقل از داده‌های اولیه دولتی گزارش داد که واردات نفت عربستان سعودی توسط ایالات متحده در ماه ژوئیه به صفر رسید که برای اولین بار در یک ماه کامل از سال ۱۹۸۵ تاکنون رخ می‌دهد، زیرا حمله آمریکا علیه ایران عملاً جریان نفت خلیج فارس را متوقف کرده است.

پالایشگاه‌های آمریکا در اوایل امسال (میلادی) روزانه بیش از ۶۰۰٬۰۰۰ بشکه نفت سعودی خریداری می‌کردند.

این خبرگزاری اعلام کرد که پالایشگاه‌های آمریکا شروع به جستجوی جایگزین برای منابع سعودی کرده‌اند، از جمله نفت سبک از میادین داخل ایالات متحده.

ونزوئلا در این شرایط به یک ذی‌نفع اصلی تبدیل شده است و در ماه ژوئیه حدود ۶۰۰٬۰۰۰ بشکه نفت خود را تأمین کرده است، در مقایسه با حدود ۱۰۰٬۰۰۰ بشکه در ابتدای سال.

ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگی را علیه ایران آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران یادداشت تفاهمی را امضا کردند که توقف فوری خصومت‌ها در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، را پیش‌بینی می‌کرد. با این حال، در شب ۸ ژوئیه، ایالات متحده حملات گسترده خود را علیه ایران از سر گرفت و آن را به نقض توافقات مربوط به تنگه هرمز متهم کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: عربستان و آمریکا ، تنگه هرمز ، صادرات نفت
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