باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر‌های رفت و برگشت روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: همچنین تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در این محور‌ها بدون مشکل در جریان است.

سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین گفت: تردد در محور‌های ایلام–سرابله–حمیل، مرز مهران–ایلام، مرز چذابه–بستان، مرز تمرچین–پیرانشهر، مرز شلمچه–خرمشهر، مرز خسروی–قصرشیرین و مرز باشماق–مریوان به صورت روان و بدون گره ترافیکی در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت محور‌های مسدود شریانی خاطرنشان کرد: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.