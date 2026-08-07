باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد در هفته دوم مردادماه ۳ سانحه فوتی در بزرگراه‌های پایتخت به ثبت رسیده است؛ بی‌توجهی به جلو، تغییر مسیر ناگهانی و عبور غیرمجاز عابران از عرض بزرگراه‌ها از مهم‌ترین عوامل این حوادث بوده، که متاسفانه ۳ شهروند جان خود را از دست دادند؛ رخداد‌هایی که بار دیگر ضرورت رعایت مقررات، افزایش دقت رانندگان و توجه جدی به ایمن‌سازی نقاط پرخطر در معابر بزرگراهی را یادآور می‌شود.

وی با تشریح جزئیات این حوادث افزود:

حادثه اول – شنبه ۱۰ مرداد / بزرگراه رستگاری‌مقدم

در ساعت ۲۲:۲۷ شنبه در مسیر بزرگراه رستگاری‌مقدم به سمت بزرگراه امام‌رضا (ع)، روبه‌روی پارک جنگلی توسکا رخ داد. در این سانحه، راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توجه کافی به جلو و اطراف با عابر پیاده‌ای که در حال عبور غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود برخورد کرد. در پی این حادثه، عابر پیاده مردی ۵۷ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

حادثه دوم – دوشنبه ۱۲ مرداد / بزرگراه امام علی (ع)

بامداد دوشنبه ساعت ۰۱:۳۵، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع)، بعد از خیابان حسینی و پیش از خیابان خاوران، راننده یک دستگاه سواری کوئیک به دلیل بی‌توجهی به جلو و اطراف با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد. بر اثر این تصادف، راننده موتورسیکلت که مردی ۳۰ ساله بود، جان خود را از دست داد.

حادثه سوم – سه‌شنبه ۱۳ مرداد / بزرگراه آزادگان



بامداد سه‌شنبه ساعت ۰۱:۲۹ در مسیر شمال بزرگراه آزادگان، بعد از خیابان ابوسعید و پیش از بزرگراه فتح به وقوع پیوست. در این حادثه، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت تغییر مسیر ناگهانی و نقض مقررات مربوط به ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، با یک دستگاه تریلی که در مسیر خود در حال تردد بود برخورد کرد. پس از این برخورد، موتورسیکلت واژگون شد و سرنشین مرد ۵۰ ساله آن به علت شدت ضربات وارده در دم فوت کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تأسف از وقوع این حوادث مرگبار تأکید کرد: بخش قابل توجهی از تصادفات فوتی در معابر بزرگراهی، ناشی از تصمیم‌های لحظه‌ای و رفتار‌های پرخطر است؛ از جمله عبور عابران از عرض بزرگراه، بی‌توجهی رانندگان به جلو، تغییر مسیر بدون رعایت فاصله ایمن و نبود توجه کافی به شرایط ترافیکی اطراف.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: عابران پیاده به هیچ عنوان از عرض بزرگراه‌ها عبور نکنند و حتماً از پل‌های عابر و گذرگاه‌های ایمن استفاده کنند. رانندگان نیز به‌ویژه در ساعات شب و بامداد، با سرعت مطمئنه حرکت کرده، از تغییر مسیر ناگهانی خودداری کنند و توجه کامل به جلو و اطراف داشته باشند؛ زیرا یک لحظه غفلت می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.