معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در ایام سفرهای اربعین سال جاری، ۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس به‌منظور جابه‌جایی زائران حسینی به‌ کار گرفته شده و نسبت به اربعین سال گذشته با افزایش مشارکت حدود ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس همراه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛رضا اکبری در نشست ستاد اربعین  اظهار کرد: تاکنون ۶۲۴ هزار و ۷۳۴ نفر با ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی به مرز سفر کرده‌اند و ۴۵۹ هزار و ۷۲۸ زائر از زیارت عتبات عالیات بازگشته‌اند.

وی افزود: از آغاز ماه صفر تاکنون، مجموعه‌های مختلف اجرایی، انتظامی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تلاش شبانه‌روزی، خدمات‌رسانی به زائران اربعین را با مدیریت منسجم و مشارکت همه دستگاه‌ها اجرایی کرده‌اند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بیان کرد: نیروهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سراسر کشور با اجرای کنترل‌های دروازه‌ای در استان‌ها، کوشیده‌اند ظرفیت اتوبوسی فعال برای جابه‌جایی زائران را افزایش دهند.

اکبری تأکید کرد: در ایام سفرهای اربعین حسینی سال گذشته، حداکثر ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس در طرح جابه‌جایی زائران به‌ کار گرفته شد و در ایام اربعین سال جاری، تاکنون ۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه خدمت‌رسانی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در اربعین سال گذشته توزیع سفرهای بازگشت در بازه زمانی گسترده‌تری انجام شد، اما در اربعین امسال حجم سفرهای بازگشت زائران در بازه کوتاه‌تری شکل گرفت.

اکبری اضافه کرد: از روز جمعه تاکنون میزان بازگشت زائران از مرزهای کشور از نمودار سال گذشته بالاتر بوده و این شرایط در مرز شهید سلیمانی (مهران)، خسروی و برخی مرزهای دیگر نیز مشاهده شده و فشار کاری زیادی بر بر پایانه‌ها و عوامل خدمات‌رسان وارد کرده است.

وی اظهار کرد: در روزهای گذشته کمتر از پنج درصد از زائرانی که در مسیرهای بازگشت و با استفاده از ناوگان حمل و نقل اتوبوسی تردد کرده‌اند، برای سوار شدن به اتوبوس با معطلی مواجه شدند، بخشی از این معطلی‌ها با توجه به حجم بالای تقاضا و زمان لازم برای سوار شدن، گردش ناوگان و خروج اتوبوس‌ها از پایانه اجتناب‌ناپذیر بود و مجموعه راهداری، پلیس راه و عوامل اجرایی کوشیدند با کاهش زمان انتظار زائران، روند بازگشت با نظم بیشتری انجام شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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