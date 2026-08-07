استیون میلر، معاون رئیس‌ستاد کاخ سفید، گفت که دامنه افرادی که واجد شرایط شهروندی خودکار آمریکا نیستند، گسترش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی ممنوعیت به اصطلاح «گردشگری زایمان» را در این کشور امضا کرده است. این عمل به معنای سفر اتباع خارجی به آمریکا برای زایمان و به دست آوردن شهروندی خودکار برای نوزاد است. استیون میلر، معاون رئیس‌ستاد کاخ سفید، این مطلب را در جریان امضای این سند اعلام کرد.

به گفته این مقام آمریکایی، افرادی که اکنون واجد شرایط شهروندی خودکار محسوب نمی‌شوند، عبارتند از: «دشمنان خارجی ایالات متحده، اعضای سازمان‌های تروریستی خارجی و گروه‌های بزرگی از افرادی که از طرف دولت‌های خارجی لابی و اقدام می‌کنند.»

میلر اظهار داشت: «این [فرمان اجرایی]تضمین می‌کند که گروه‌های بزرگی از افرادی که به اشتباه واجد شرایط شهروندی از طریق تولد می‌شدند، دیگر واجد شرایط این مزایا نخواهند بود.» او خاطرنشان کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به این ترتیب اقدامی را به تصویب رسانده است که ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در ایالات متحده معرفی می‌کند.

منبع: تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، گردشگری پزشکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
حالا سلبریتیهای خودتحقیر چکار کنن؟؟🤔
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
قابل توجه سلبریتی های آمریکا پرست!!!
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