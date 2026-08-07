باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیتهای ترافیکی که از روز یکشنبه ۱۱ مرداد در جادههای شمال آغاز شده بود تا روز شنبه ۱۷ مرداد ادامه دارد.
موتورسیکلت:
تردد تمامی موتورسیکلتها تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع است.
تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیرهای مجاز تردد میکنند، از این ممنوعیت مستثنی هستند.
محور کرج ـ چالوس
محور چالوس:
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور و مسیر بالعکس همچنان ممنوع است.
همچنین در روز شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.
محدودیت قطعی تردد:
بر اساس برنامهریزی انجام شده، از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد خودروها از آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد.
از ساعت ۱۳:۰۰ همان روز، محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به طور کامل مسدود میشود و از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) در اختیار تردد خودروها قرار خواهد گرفت.
این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه میشود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلام شده اجرا خواهد شد.
تردد از مسیر جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال دارند، از ساعت اعلام شده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
محور هراز
تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.
همچنین تردد تمامی کامیونها و کامیونتها به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای جمعه و شنبه در محور هراز ممنوع خواهد بود.
در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، در روزهای یکشنبه تا شنبه (۱۱ تا ۱۷ مرداد)، محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
منبع:پلیس راهور